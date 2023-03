Todos queremos un maestro como Rafa Carbajal, el creador de TikTok que seguro alguna vez te salió en for you y que tundió a Marco Antonio Regil por andar desinformando.

Hace unos días, Rafa Carbajal, el ingeniero en alimentos de quien se desconoce la edad, acusó a Marco Antonio Regil de 53 años de edad, de andar “manipulando información”.

Esto debido a que la información que el conductor dio en busca de difundir su “filosofía del veganismo”, fue muy errónea y Rafa Carbajal se lo comprobó con bases científicas.

Te contamos quién es Rafa Carbajal, el creador de contenido de TikTok, ingeniero en alimentos, maestro y aplicador de la biotecnología y el “bueondismo”.

Rafa Carbajal, ingeniero en alimentos y creador en TikTok. (@SoyRafaCarbajal)

Él es Rafa Carbajal, quien evidenció la desinformación que promovía Marco Antonio Regil

Tal parece que esta vez, Rafa Carbajal no pudo soportar la desinformación que Marco Antonio Regil dio sobre los quesos, con tal de difundir el veganismo en sus seguidores.

Y es que el tiktoker aseguró que no es la primera desinformación que el conductor da en sus videos de YouTube, pero parece que esta vez rebasó los límites y lo quiso evidenciar.

Pero ¿quién es Rafa Carbajal y por qué anda desmintiendo a Marco Antonio Regil?

Rafa Carbajal, ingeniero en alimentos y creador en TikTok. (mcba-upgto)

Pues déjanos decirte que Rafa Carbajal tiene toda la autoridad de desmentir lo que Marco Antonio Regil y cualquier otro famoso o influencer diga en temas relacionados con alimentos.

Rafa Carbajal, si bien es creador de contenido en TikTok, tiene como profesión una ingeniería en alimentos y ahora es conocido como divulgador científico.

Su nombre completo es Gerardo Rafael Hernández Carbajal y es maestro en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Paspasquiaro, Durango desde 2012.

En su perfil profesional, Rafa Carbajal tiene que se desempeña como:

Profesor investigador de tiempo completo

Biotecnología en alimentos

Asimismo, tiene estos grados de profesión:

Licenciatura en Ingeniería bioquímica por el Instituto Tecnológico de Durango en 2005

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Durango en 2008

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica por el Instituto Tecnológico de Durango en 2018

Rafa Carbajal comenzó a hacer videos en TikTok en pandemia; sin embargo, asegura “siempre me ha gustado motivar a la gente a estudiar carreras científicas”.

Rafa Carbajal, ingeniero en alimentos y creador en TikTok. (@SoyRafaCarbajal)

Fue por impulso de Nico Sastre, otro creador de contenido en TikTok, que se decidió a hacer videos, aunque asegura que sus alumnos también le decían que abriera su canal de YouTube.

El ingeniero en alimentos cuenta que le gusta difundir la ciencia, pero no con los típicos expositores aburridos, sino con divulgadores que tengan pasión por la comunicación.

Asimismo, explicó que si algo lo impulsó en TikTok, además de ser la red social del momento, fue que en pandemia estaban “de moda” los antivacunas y usar dióxido de cloro, por ejemplo.

Rafa Carbajal desmintió a Marco Antonio Regil, pero entiende que no tienen que saber de todo

Rafa Carbajal desmintió a Marco Antonio Regil con su información sobre los quesos, sin embargo, asegura ser comprensivo con los que desinforman.

Marco Antonio Regil (@marcoantonioregil)

El tiktoker entiende “no toda la gente tiene por qué saber todo”, argumentando que cada uno tiene su área de expertise.

Por ello y como muestra la forma en que respondió a Marco Antonio Regil, Rafa Carbajal prefiere usar el lado amable para desmentir y así obtener una respuesta positiva.

“Siendo amables, acercándose a la gente desde el punto de vista positivo se le puede hacer cambiar un poquito o ver que no está del todo correcto lo que está haciendo”. Rafa Carbajal, ingeniero en alimentos.

Rafa Carbajal armó colecta para llevar despensas a personas con bajos recursos en Durango

En octubre del 2022, Rafa Carbajal se unió con diversas marcas para llevar a cabo una colecta de despensas en Durango y así llevarla a familias con bajos recursos.

Rafa Carbajal, ingeniero en alimentos y creador en TikTok. (@SoyRafaCarbajal)

Si bien, Rafa Carbajal es un popular creador de contenido e influencer, es de los pocos que ha preferido -por el momento- no tener contacto comercial directo en su contenido en TikTok.

Sin embargo, esto no lo exento de unirse con varias marcas para ayudar a familias en Durango bajo la campaña ‘Barriga llena, corazón contento’.

El ingeniero en alimentos logró la participación de marcas como:

Lala

La Moderna

La Costeña

Sal La Fina

Atún Dolores

Verde Valle

Nutrioli

McCormick

H-E-B

Wolkswagen

Los 7 videos virales de Rafa Carbajal

Y si aún no te ha aparecido Rafa Carbajal en el for you de TikTok, te dejamos sus videos más virales, entre ellos el que le dedicó a Marco Antonio Regil.

Marco Antonio Regil y los quesos

La popó que flota en tu baño

¿Desinfectar con vinagre?

Lavar el pollo

Limpiadores que no debes de mezclar

Brócoli con gusanos

¿Remedios para la cruda?

Con información de ‘MCBA-upgto’, ‘Buholegal’, ‘La-Lista’, ‘El Sol de Durango’,