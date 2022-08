AMLO ganará con la paz la guerra que Felipe Calderón perdió con la violencia, que se ha visto reflejada recientemente en estados como Guanajuato y Jalisco, consideró Federico Arreola.

El periodista Federico Arreola indicó que la violencia que además se registró en Chihuahua y otros estados del país son consecuencias de la guerra iniciada por Felipe Calderón y que ahora AMLO debe ganar con paz.

La semana pasada, se registraron enfrentamientos, quemas de autos, ataques a negocios y hechos poco usuales por parte del crimen organizado que fue atentar contra la población.

Para el periodista y escritor Federico Arreola, el presidente AMLO debe ganar con paz la guerra que Felipe Calderón perdió con violencia.

En entrevista con Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, subrayó que parecían acciones de violencia coordinadas pues se dieron una tras otra en diversos puntos norteños del país.

“Es muy lamentable lo que está pasando. Ese tipo de acciones del crimen organizado no las habíamos visto. No con el propósito de asustar, lo que a mí me parece que están haciendo”

Federico Arreola