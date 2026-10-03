La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) cerró las investigaciones por Salmonella, al determinar que la bacteria no estaba presente en alimentos mexicanos.

En el caso de Salmonella, las muestras analizadas fueron negativas, mientras que en el de Cyclospora hubo hallazgos ambientales, aunque sin pruebas suficientes para comprobar contaminación alimentaria.

FDA no encontró Salmonella en alimentos mexicanos

En el caso de la Salmonella, los análisis de laboratorio de la FDA no encontraron la presencia de la bacteria en las muestras ambientales tomadas durante la investigación.

La dependencia reconoció en su reporte final que todas las muestras de alimentos mexicanos resultaron negativas, además de que no fue posible determinar la fuente de contaminación del brote.

Nuevo León descarta brote de salmonela por jalapeños empaquetados (Cuartoscuro / Estrella Josento)

FDA encontró hallazgos ambientales de Cyclospora, pero no en alimentos

Sobre la Cyclospora, la FDA reportó dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México, específicamente en:

Aguas residuales de salida de una planta de procesamiento

Zanja de drenaje de una unidad de producción

Sin embargo, la autoridad estadounidense señala que no hay suficiente evidencia para determinar con certeza cómo se produjo la contaminación en los alimentos.

Brote de Salmonella y Cyclospora dejó miles de infectados en Estados Unidos

La Secretaría de Salud y la Cofepris reafirmaron su compromiso de cooperación técnica y científica junto a la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras autoridades competentes.

Además, precisaron que desde el primer momento las autoridades mexicanas se mostraron dispuestas a esclarecer los brotes en Estados Unidos, los cuales dejaron: