La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó la presencia de Salmonella en chiles jalapeños que fueron empacados en el estado de Nuevo León.

Mediante un comunicado, Cofepris detalló que en las muestras de laboratorio que fueron realizadas a chiles jalapeños no se detectó presencia alguna de Salmonella.

Cofepris rechaza presencia de Salmonella en chiles jalapeños de Nuevo León

El 14 de agosto de 2026, Cofepris dio a conocer que los resultados de las muestras de laboratorio que fueron aplicadas a muestras de chile jalapeño de Nuevo León, resultaron negativos para Salmonella.

De acuerdo con la dependencia, las muestras se obtuvieron del 5 al 7 de agosto, durante una visita que personal realizó a la empacadora de productos Coast Citrus Distributors.

Cofepris descarta Salmonella en chiles jalapeños de Nuevo León (Cofepris)

Cofepris detalló que fueron recolectadas diez muestras —tanto de chiles jalapeños empaquetados como en materia prima— que fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León por Salmonella.

En este sentido, las pruebas realizadas arrojaron resultados negativos en las diez muestras, descartando que el presunto brote de Salmonella se haya originado en Nuevo León.

Cofepris indicó que la Secretaría de Salud mantiene una coordinación con autoridades sanitarias de otros estados, así como una vigilancia permanente a productos y alimentos para descartar cualquier riesgo para la población.