Luego de ser detenido, el sujeto que se hacía pasar como director de la UIF, Mario de la Fuente, fue ingresado al Penal del Altiplano en el Estado de México.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el sujeto de nombre Mario de la Fuente, fue trasladado al Penal del Altiplano, que se trata de un centro de reclusión de máxima seguridad.

Cabe destacar que el falso director de la UIF fue detenido debido a que se le acusa del delito de extorsión, pues se hacia pasar como tal para exigir pagos a cambio de congelar o liberar cuentas bancarias.

Mario de la Fuente Zeind, el falso funcionario de la UIF detenido por la FGR (Especial )

Mario de la Fuente, el falso director de la UIF, fue ingresado al Penal del Altiplano

A 10 días de que se concretó su detención en la Ciudad de México (CDMX), el sujeto señalado por hacerse pasar como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mario de la Fuente, ya fue ingresado a una prisión.

Al respecto, el periodista Carlos Jiménez informó que el falso director de la UIF fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sin embargo, hasta el momento no se ha agregado mayor información sobre el estatus judicial del individuo que formó parte del Registro Agrario Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Mario de la Fuente se hacia pasar como director de la UIF para extorsionar

Agentes de la FGR y de la SSPC detuvieron el 12 de septiembre de 2026 a Mario de la Fuente, sujeto que se hacía pasar como director de la UIF para cometer actos de extorsión contra empresarios.

El aseguramiento se concretó en Jardines del Pedregal en la CDMX, donde fue ubicado el falso director de la UIF en posesión de credenciales apócrifas de la Secretaría de Hacienda.

Reportes indican que el imputado citaba a sus víctimas en restaurantes de lujo, donde prometía liberar o congelar cuentas bancarias a cambio de pagos en efectivo y hospedajes costosos.

Falso director de la UIF (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El operativo en la alcaldía Álvaro Obregón concluyó con el aseguramiento del inmueble, además de identificaciones falsas y documentos con los cuales el sospechoso simulaba su cargo oficial.