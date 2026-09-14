El nombre de Mario Miguel de la Fuente Zeind cobró relevancia recientemente tras ser señalado por presuntamente presentarse como integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin embargo, los registros de su trayectoria profesional muestran que su experiencia se desarrolló principalmente en otras áreas de la administración pública federal, donde ocupó cargos de dirección en distintas dependencias del gobierno mexicano.

Licenciado en Derecho y con experiencia en áreas jurídicas, agrarias, sociales y de gestión pública, su carrera incluye responsabilidades en Sedatu, el Registro Agrario Nacional, Sedesol y la Secretaría de Gobernación.

Mario de la Fuente Zeind, el falso funcionario de la UIF detenido por la FGR (Especial )

¿Quién es Mario de la Fuente Zeind, falso funcionario de la UIF?

Mario Miguel de la Fuente Zeind es un exfuncionario federal mexicano que recientemente fue señalado por presuntamente hacerse pasar por un alto funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Aunque habría utilizado una identidad como supuesto integrante de la UIF, su trayectoria dentro del gobierno sí está documentada.

De acuerdo con su declaración patrimonial de conclusión, presentada el 16 de enero de 2019, ocupó el cargo de director general de la Dirección General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

De la Fuente Zeind concluyó ese encargo el 15 de noviembre de 2018, después de haber ocupado el puesto desde mayo de ese mismo año.

Su experiencia también incluye cargos directivos en:

El Registro Agrario Nacional (RAN)

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

La Secretaría de Gobernación

Experiencia en el sector privado.

Mario de la Fuente Zeind, el falso funcionario de la UIF detenido por la FGR (Especial )

¿Qué edad tiene Mario de la Fuente Zeind, falso funcionario de la UIF?

No se cuenta con una fecha de nacimiento pública y verificable de Mario Miguel de la Fuente Zeind, por lo que no es posible establecer con certeza cuántos años tiene.

¿Mario de la Fuente Zeind, falso funcionario de la UIF tiene pareja?

No existe información pública verificable que permita confirmar quién es la pareja sentimental actual de Mario de la Fuente Zeind.

En su declaración patrimonial sí aparecen referencias a información que contempla al cónyuge o concubina/concubinario dentro de los apartados patrimoniales, pero el documento no identifica públicamente a una pareja sentimental.

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¿Qué signo es Mario de la Fuente Zeind, falso funcionario de la UIF?

El signo zodiacal de Mario de la Fuente Zeind no puede determinarse con información confiable disponible públicamente.

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¿Mario de la Fuente Zeind, falso funcionario de la UIF tiene hijos?

No existe información pública confirmada que permita establecer si Mario Miguel de la Fuente Zeind tiene hijos.

Su declaración patrimonial contempla información relacionada con dependientes económicos, pero los datos proporcionados en el documento no permiten identificar públicamente a hijos ni determinar cuántos tendría.

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¿Qué estudió Mario de la Fuente Zeind, falso funcionario de la UIF?

Mario Miguel de la Fuente Zeind estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México (UVM) en Tabasco, Centro donde concluyó sus estudios y obtuvo el título.

Posteriormente cursó una Maestría en Políticas Públicas en la Universidad Iberoamericana, en CDMX de Álvaro Obregón), sin embargo, de acuerdo con su declaración patrimonial, la maestría quedó trunca, después de haber cursado cuatro semestres, por lo que no obtuvo el documento correspondiente al grado.

De esta manera, el grado académico concluido que aparece en su declaración es la Licenciatura en Derecho, mientras que la Maestría en Políticas Públicas no fue terminada.

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¿En qué trabajó Mario de la Fuente Zeind, falso funcionario de la UIF?

Mario de la Fuente Zeind tiene una trayectoria principalmente relacionada con el servicio público federal y con actividades políticas.

De acuerdo con la declaración patrimonial proporcionada por De la Fuente Zeind, detalla la siguiente trayectoria laboral:

Oficialía Mayor (Público – Ejecutivo – Estatal)

Puesto: Jefe de Departamento de Compras

Función: Realizar el proceso de compras gubernamentales

Periodo: enero 2006 – diciembre 2007

Métrica Asociados A.C. (Privado)

Puesto: Director del Área Política

Función: Dirigir las estrategias de diseño de campañas políticas integrales

Periodo: abril 2008 – junio 2011

Secretaría de Gobernación (Público – Ejecutivo – Federal)

Puesto: Asesor de la Directora de Proyectos Especiales (Oficialía Mayor)

Función: Realizar análisis de proyectos específicos encargados por el Oficial Mayor

Periodo: agosto 2013 – marzo 2014

SEDESOL (Público – Ejecutivo – Federal)

Puesto: Director de Gobiernos (Dirección General de Vinculación Interinstitucional)

Función: Enlace y relación con gobiernos municipales en temas de desarrollo social

Periodo: agosto 2014 – agosto 2015

Registro Agrario Nacional (Público – Ejecutivo – Federal)

Puesto: Director General de la Dirección General de Asuntos Jurídicos

Función: Áreas técnicas

Periodo: octubre 2015 – julio 2016

SEDATU (Público – Ejecutivo – Federal)

Puesto: Director General de la Dirección General de la Propiedad Rural

Función: Dirigir y coordinar la titulación de terrenos nacionales y la ejecución de expropiaciones

Periodo: mayo 2018 – noviembre 2018

Como se constata en el documento oficial de la declaración patrimonial de Mario de la Fuente Zeind proporcionado por él mismo, no aparece ninguna mención de trabajo en la UIF.

Es decir que su trayectoria documentada muestra que sí fue funcionario federal y ocupó puestos directivos en distintas dependencias, pero no existe en esta declaración patrimonial evidencia de que haya sido funcionario de la UIF.