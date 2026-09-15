Mario Miguel de la Fuente Zeind, exfuncionario federal, fue detenido el 12 de septiembre de 2026 en Jardines del Pedregal, acusado de presunta extorsión y usurpación de funciones.

De acuerdo con reportes, utilizaba identificaciones falsas y fotografías con personajes políticos, como Rosario Robles, para aparentar influencia y ofrecer bloquear o desbloquear cuentas bancarias a cambio de sumas millonarias.

Aunque sí trabajó en dependencias federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no existe información que vincule directamente a Rosario Robles con las operaciones ilícitas señaladas.

Mario de la Fuente Zeind presumía fotos con fotografías Rosario Robles (@c4jimenez / X)

Mario de la Fuente Zeind presumía fotos con Rosario Robles

La cercanía que Mario de la Fuente Zeind presumía con Rosario Robles tendría como antecedente su paso por dependencias federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De la Fuente Zeind ocupó cargos en:

El Registro Agrario Nacional (RAN)

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia encabezada por Rosario Robles

Incluso, registros oficiales del RAN muestran que en 2017 De la Fuente Zeind se desempeñaba como director general de Registro y Control Documental y mencionaba a Rosario Robles como titular de Sedatu.

Según reportes sobre su presunta operación, las fotografías y apariciones públicas habrían servido para proyectar una imagen de influencia y reforzar sus afirmaciones de tener contactos dentro del gobierno.

Mario de la Fuente Zeind, el falso funcionario de la UIF detenido por la FGR (Especial )

La detención de Mario de la Fuente Zeind ocurrió el 12 de septiembre en la CDMX y el exfuncionario fue señalado por presunta extorsión y usurpación de funciones.

Aunque Mario de la Fuente Zeind sí trabajó en dependencias relacionadas con Rosario Robles, no existe información que implique a la exfuncionaria en la presunta extorsión.