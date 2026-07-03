Ezequiel Elizalde reiteró su acusación contra Israel Vallarta por su secuestro, presuntamente cometido por el grupo criminal llamado “Los Zodiaco” en el año 2005.

Según dijo, Israel Vallarta no es inocente, pues asegura reconocer sin error sus rasgos, cuerpo y voz después de haberlo mantenido privado de la libertad durante 65 días.

Reconozco plenamente sus rasgos, su cuerpo, su voz Ezequiel Elizalde

Al dar su versión, contó que hace casi 20 años Israel Vallarta, junto con sus sobrinos, ingresó al negocio de su padre, le apuntó con un arma y lo amenazó de muerte por no haber pagado extorsiones.

👥 Ezequiel Elizalde sostiene señalamientos contra Israel Vallarta por su presunto secuestro en la banda 'Los Zodiaco' 🚨📉



🗓 ​A un año de la excarcelación de Israel Vallarta, Ezequiel Elizalde volvió a alzar la voz para ratificar sus acusaciones por el secuestro del que fue… pic.twitter.com/mcmB3N8VAg — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 3, 2026

Ezequiel Elizalde defiende que fue secuestrado por Israel Vallarta y Florence Cassez

En entrevista con Radio Fórmula, Ezequiel Elizalde dijo que no tiene intención de perdonar a Israel Vallarta por el supuesto secuestro que, sostuvo, le “destruyó la vida”.

Añadió que Israel Vallarta no fue liberado del Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” por ser inocente, sino debido a irregularidades en el debido proceso que facilitaron su liberación.

Desde que fue liberado el año pasado, Ezequiel Elizalde ha mantenido su versión de que el 4 de octubre de 2005 fue secuestrado por Israel Vallarta Cisneros y su pareja, Florence Cassez .

En su momento reconocí claramente a Israel Vallarta Cisneros y a Florence Cassez, junto con otros integrantes de la organización, como los responsables directos de mi secuestro.

Contó que durante 65 días sufrió torturas físicas y emocionales, hasta que fue liberado el 9 de diciembre de ese año. “Desde el día en que recuperé mi libertad, decidí dedicar mi vida a denunciar este crimen”, escribió en una carta.

Detención de Israel Vallarta y Florence Cassez (Especial)

Israel Vallarta acusa supuesto trato de Ezequiel Elizalde con la entonces Procuraduría

En entrevistas posteriores a su liberación, Israel Vallarta sostuvo que Ezequiel Elizalde habría llegado a un acuerdo con las autoridades para sostener la acusación en su contra.

Según Vallarta, Ezequiel “se dejó manipular” e incluso insinuó que “hizo un trato” con la entonces Procuraduría o con los responsables de la investigación para mantener esa versión.