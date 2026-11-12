La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría llevado a cabo el bloqueo de cuentas de exdirectivos de las empresas Talleres Gráficos de México y Conaliteg.

Con información de Entorno México, la medida aplicaría para Maribel Aguilera Cháirez, ex titular de Talleres Gráficos de México de 2022 a 2025, y de su esposo, Miguel Antonio Meza Estrada, quien estuvo al frente de la Conaliteg entre 2018 y 2021.

UIF investiga presuntas irregularidades de exdirectivos de Talleres Gráficos y Conaliteg

La UIF habría bloqueado las cuentas de los exdirectivos de Talleres Gráficos de México y Conaliteg, mientras concluyen las investigaciones por supuestas anomalías patrimoniales y administrativas durante sus gestiones indagatorias.

Con información de Entorno México, las indagatorias apuntan a un posible quebranto financiero en Talleres Gráficos de México, motivado por la asignación directa de contratos multimillonarios sin licitación previa.

Asimismo, se investigan pagos irregulares efectuados a través de las cuentas bancarias personales de los funcionarios.

El cerco financiero abarca a la compañía Gráficas Corona JE, proveedora que obtuvo adjudicaciones por 669 millones de pesos durante la administración de Aguilera Cháirez en 2024.

Producción de boletas electorales del INE en Talleres Gráficos de México (CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

A esta situación se añaden las discrepancias encontradas en la gestión de Meza Estrada al frente de Conaliteg, de donde fue separado tras detectar inconsistencias operativas que motivaron su comparecencia ante la fiscalía.

Adicionalmente, las pesquisas indagan eventuales vínculos de parentesco entre exfuncionarios y los beneficiarios de los fallos comerciales.

Mientras tanto, el Ministerio Público Federal integra los elementos probatorios, además de que las instituciones bancarias mantendrán inhabilitados los fondos de los implicados como salvaguarda cautelar del erario.