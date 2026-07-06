La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno está “muy optimista” del estado del país, previo a su próximo informe de gobierno en septiembre de 2026.

“Ya nos falta poco para el informe de septiembre, son dos meses para el informe de septiembre y vamos a hablar de todo ahí” Claudia Sheinbaum

Desde su conferencia mañanera, la presidenta resaltó que el crecimiento de México en diversas materias mantiene el optimismo.

Sin embargo, resaltó que será hasta septiembre cuando comparta los avances que se han reportado durante su segundo año de gobierno.

Sheinbaum adelanta que su segundo informe de gobierno es optimista

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, desde su gobierno están “muy optimistas” en todos los sentidos por el avance en México.

Asimismo, señaló que en México hay optimismo en materia de:

bienestar del pueblo

desarrollo económico

justicia social

medio ambiente

“Estamos muy optimistas de México, en todos sentidos. En turismo, en el bienestar del pueblo y en el desarrollo económico, la justicia social, los temas ambientales. Estamos muy optimistas y eso se nota en la gente” Claudia Sheinbaum

Asimismo aseguró que el optimismo se ve, no solo en su gobierno sino en la gente.

Claudia Sheinbaum se acerca a su informe de septiembre de 2026 con el 70% de aprobación

La presidenta Claudia Sheinbaum se acerca a su informe de septiembre de 2026 con más del 70% de aprobación.

A inicios de julio de 2026, Claudia Sheinbaum mantiene un respaldo del 70.9%, según la más reciente encuesta de MetricsMx.

A dos meses de su informe, su aprobación se mantiene por encima del 70%, con un 57.8% que afirma aprobar “mucho” su gestión.