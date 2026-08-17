Estados Unidos entrega tres fugitivos buscados en México, incluido un miembro del CJNG

El gobierno de Estados Unidos confirmó que llevó a cabo la entrega de tres fugitivos que eran buscados en México, incluido un miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, señaló que esta acción representa un fuerte compromiso con el gobierno de México, para capturar criminales y llevarlos ante la justicia.

Estados Unidos confirma que tres fugitivos buscados en México fueron deportados; hay un miembro del CJNG y uno buscado por homicidio

Estados Unidos refrendo su compromiso en materia de seguridad con México al confirmar que fueron entregados tres fugitivos que eran buscados por autoridades en nuestro país por graves delitos:

Un miembro del CJNG buscado por cargos de armas de fuego en el estado de Guanajuato.

Un fugitivo buscado por el delito de asesinato en Zacatecas.

Un fugitivo buscado por fraude.

De acuerdo con Estados Unidos, la captura de estos tres individuos fue posible gracias a una operación coordinada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

No obstante, no reveló el nombre de los señalados, así como no se especificó cuál fue el punto de entrega de los fugitivos a las autoridades de México.

El embajador Ronald Johnson destacó el trabajo conjunto del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, el cual señaló no dará tregua en la búsqueda de criminales que pretendan evadir la acción de la justicia.