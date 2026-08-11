DEA inició la acusación contra 4 presuntos integrantes del CJNG por tráfico de armas y narcoterrorismo, tras coordinar un intercambio en República Checa.

Investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) determinaron que los detenidos buscaron cambiar fentanilo por armas que harían llegar a México.

Dos de los sospechosos fueron trasladados a Florida, donde permanecen detenidos y en espera de que inicie el proceso en su contra.

DEA acusa a 4 mexicanos de narcoterrorismo y tráfico de armas

La DEA compartió un comunicado para revelar que el fiscal federal Gregory W. Kehoe encabeza la denuncia contra 4 mexicanos por:

Narcoterrorismo

Tráfico de armas

Conspiración para proporcionar apoyo material al terrorismo

Dicha denuncia será en contra de los mexicanos identificados como:

Edgar Alejandro López Velasco

Noé Díaz Jiménez

Leobardo Gaxiola López

José Miguel Alvarado Morales

CJNG (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Edgar Alejandro López Velasco es señalado de ser representante de un presunto líder del CJNG y de conspirar para importar drogas, así como tráfico de armas.

Noé Díaz Jiménez es señalado de traficar fentanilo y de operar un laboratorio clandestino en México.

Los cuatro implicados fueron detenidos en República Checa en junio de 2026, luego de que la DEA confirmara que buscaban cambiar fentanilo por armas de fuego que trasladarían a México.

La DEA asegura que los detenidos iban a trasladar ametralladoras europeas, morteros y municiones a México, con la intención de usarlas contra bandas rivales y atacar a policías, civiles y militares mexicanos.

Dos de los mexicanos acusados por la DEA ya fueron extraditados a Florida

La investigación contra cuatro presuntos integrantes del CJNG fue encabezada por la DEA, FBI, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, así como autoridades de República Checa.

La DEA solicitó la extradición de Edgar Alejandro López Velasco y José Miguel Alvarado Morales, quienes ya se encuentran en Florida.

Los acusados tuvieron tu primer encuentro con un juez del Distrito Medio de Florida y quedaron bajo detención, por lo que el caso será procesado por Dan Baeza, fiscal auxiliar.

Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde febrero de 2025.