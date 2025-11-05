Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, reaccionó al triunfo del demócrata Zohran Mamdani, como el nuevo alcalde en Nueva York tras las elecciones en Estados Unidos 2025, asegurando que “es interesante”.

“Muy interesante lo que ocurrió ayer, para el análisis de todos”. Claudia Sheinbaum

Asimismo, ante la pregunta de poder reforzar la relación de México con el estado de Nueva York tras el triunfo de Zohran Mamdani, Claudia Sheinbaum se dijo respetuosa de la política de otros países en el mundo.

“Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de la política de todos los países del mundo. Siempre hemos definido qué son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes nos gobiernan, en cada país, en cada ciudad, en cada región, en cada estado. Pero interesante lo que ocurrió ayer en Nueva York”. Claudia Sheinbaum

¿Por qué “es interesante” como Claudia Sheinbaum calificó el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York?

El triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York, sin duda “es interesante” como Claudia Sheinbaum por varias razones.

Pues el demócrata Zohran Mamdani está haciendo historia en las elecciones de Estados Unidos 2025 como el primer musulmán en ocupar el cargo, pues el nuevo alcalde de Nueva York es originario de Kampala, Uganda.

Asimismo, Zohran Mamdani también es el primer socialista demócrata en convertirse en alcalde de Nueva York.

Con ello, Zohran Mamdani ha asegurado que como alcalde de Nueva York, la ciudad seguirá siendo de inmigrantes, lo que muestra un revés para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump de 79 años de edad, y su política al respecto.