El recién elegido alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, de 34 años edad, dio su primer discurso con fuerte mensaje para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en el que sin más aseguró que la “ciudad es de inmigrantes”

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes e impulsada por inmigrantes. Y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”. Zohran Mamdani

Así como Zohran Mamdani siguió con un discurso lleno de referencia, apuntando que su política de cambio irá en contra de las posturas adoptadas por Donald Trump, de 79 años de edad.

“Juntos, daremos paso a una generación de cambio. Y si aceptamos este nuevo y valiente rumbo, en lugar de huir de él, podremos responder a la oligarquía y al autoritarismo con la fuerza que temen, no con el apaciguamiento que anhelan”.

Asimismo, Zohran Mamdani refrendó sus propuestas ante su elección como alcalde de Nueva York, pero con el nombre de Donald Trump de por medio.

“Haremos rendir cuentas a los malos propietarios, porque los Donald Trump de nuestra ciudad se han acostumbrado demasiado a aprovecharse de sus inquilinos. Pondremos fin a la cultura de corrupción que ha permitido a multimillonarios como Trump evadir impuestos y aprovecharse de exenciones fiscales. Nos alinearemos con los sindicatos y ampliaremos las protecciones laborales”.

Incluso Zohran Mamdani apuntó que Nueva York, la misma ciudad que vio nacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump será la que puede derrotarlo.

“Después de todo, si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder. Así es como detendremos no solo a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo esto, tengo tres palabras para ti: sube el volumen”.

Además de que Zohran Mamdani advirtió a Donald Trump que sus policías deberán pasar por su gobierno neoyorkino.

“Así que escúcheme, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros. Cuando entremos en el Ayuntamiento dentro de 58 días, las expectativas serán altas. Las cumpliremos. Un gran neoyorquino dijo una vez que, mientras se hace campaña con poesía, se gobierna con prosa.” Donald Trump

Las primeras palabras de Zohran Mamdani como alcalde electo de New York:

"Trump, escúchame, solo voy a decirte 4 palabras, sube el volumen...

Si vienes a por cualquiera de nosotros tendrás que pasar por encima de todos nosotros" pic.twitter.com/QsLjElbujG — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 5, 2025

Zohran Mamdani dedica su triunfo a los inmigrantes de Nueva York

Tras derrotar con un 50,4% de los votos el exgobernador Andrew Cuomo, de 67 años de edad, Zohran Mamdani dedicó su triunfo a los inmigrantes de Nueva York.

Aquellos inmigrantes de los cuales Zohran Mamdani dijo son los olvidados en las políticas de la ciudad de Nueva York, tales como las abuelas mexicanas que mencionó el nuevo alcalde.

“Gracias a aquellos que tan a menudo son olvidados por la política de nuestra ciudad, que hicieron suyo este movimiento. Me refiero a los propietarios de bodegas yemeníes y a las abuelas mexicanas. A los taxistas senegaleses y a las enfermeras uzbekas. A los cocineros trinitenes y a las tías etíopes”. Zohran Mamdani