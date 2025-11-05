En los resultados de las elecciones del 4 de noviembre en Estados Unidos 2025 en el marco del segundo mandato del presidente Donald Trump de 79 años de edad, los demócratas arrasaron con una victoria indiscutible.

Por lo que la lista de estados ganados por los demócratas en las elecciones de Estados Unidos 2025 son:

Zohran Mamdani de 34 años, alcalde de Nueva York

Mikie Sherrill de 53 años, gobernadora de Nueva Jersey

Abigail Spanberger de 46 años, gobernadora de Virginia

Aftab Pureval de 43 años, alcalde de Cincinnati

Andre Dickens de 51 años, reelecto como alcalde de Atlanta

Ghazala Hashmi de 61 años, vicegobernadora de Virginia

Vi Lyles de 73 años, alcaldía de Charlotte

Michelle Wu de 40 años, reelecta como alcaldesa de Boston

Sean Ryan, de 60 años, alcalde de Búfalo

Mary Sheffield de 38 años, alcaldesa de Detroit

Asimismo, otros demócratas que marcan las elecciones en Estados Unidos 2025 son:

Jay Jones de 36 años, como Fiscal General de Virginia

Alicia Johnson se desconoce su edad - comisionada de Servicios Públicos de Georgia

Peter Hubbard de 46 años, comisionado de Servicios Públicos de Georgia

El Tribunal Supremo de Pensilvania, mantiene su mayoría demócrata de 5 a 2 con Christine Donohue de 72 años, Kevin Dougherty de 63 años y David Wecht de 63 años.

Zohran Mamdani (Especial)

California aprueba la Proporción 50, favorecerá a los demócratas

En el estado de california, también se aprobó en las elecciones la Proporción 50, que favorecerá a los demócratas.

Luego de que los votantes apoyaron la Proposición 50 para redistribuir los distritos electorales con el 63.8%, mientras que con un 36.2% votaron en contra.

Dicha votación que aprueba la Proposición 50 permitirá reemplazar las líneas del Congreso trazadas por la comisión independiente del estado.