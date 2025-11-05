En los resultados de las elecciones del 4 de noviembre en Estados Unidos 2025 en el marco del segundo mandato del presidente Donald Trump de 79 años de edad, los demócratas arrasaron con una victoria indiscutible.
Por lo que la lista de estados ganados por los demócratas en las elecciones de Estados Unidos 2025 son:
- Zohran Mamdani de 34 años, alcalde de Nueva York
- Mikie Sherrill de 53 años, gobernadora de Nueva Jersey
- Abigail Spanberger de 46 años, gobernadora de Virginia
- Aftab Pureval de 43 años, alcalde de Cincinnati
- Andre Dickens de 51 años, reelecto como alcalde de Atlanta
- Ghazala Hashmi de 61 años, vicegobernadora de Virginia
- Vi Lyles de 73 años, alcaldía de Charlotte
- Michelle Wu de 40 años, reelecta como alcaldesa de Boston
- Sean Ryan, de 60 años, alcalde de Búfalo
- Mary Sheffield de 38 años, alcaldesa de Detroit
Asimismo, otros demócratas que marcan las elecciones en Estados Unidos 2025 son:
- Jay Jones de 36 años, como Fiscal General de Virginia
- Alicia Johnson se desconoce su edad - comisionada de Servicios Públicos de Georgia
- Peter Hubbard de 46 años, comisionado de Servicios Públicos de Georgia
- El Tribunal Supremo de Pensilvania, mantiene su mayoría demócrata de 5 a 2 con Christine Donohue de 72 años, Kevin Dougherty de 63 años y David Wecht de 63 años.
California aprueba la Proporción 50, favorecerá a los demócratas
En el estado de california, también se aprobó en las elecciones la Proporción 50, que favorecerá a los demócratas.
Luego de que los votantes apoyaron la Proposición 50 para redistribuir los distritos electorales con el 63.8%, mientras que con un 36.2% votaron en contra.
Dicha votación que aprueba la Proposición 50 permitirá reemplazar las líneas del Congreso trazadas por la comisión independiente del estado.
Con ello, se creará una nueva proporción de cinco escaños en la Cámara de Representantes, misma que será favorable para el partido del gobernador, el cual actualmente es demócrata.