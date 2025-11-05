El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, no ha caído en gracia a Donald Trump luego de que este se ha pronunciado contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad.

Esto llevó a que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se pronunciara sobre la interacción de Zohran Mamdani con el ICE en Nueva York.

Donald Trump advierte a Zohran Mamdani que se lo podría llevar arrestado el ICE

En menos de 24 horas de que Zohran Mamdani fue anunciado formalmente como el alcalde de Nueva York, Donald Trump fue cuestionado sobre la presencia del ICE en la ciudad.

Y es que Zohran Mamdani ha asegurado que Nueva York es una ciudad de “migrantes” apostando por una “ciudad santuario” en vez de una libre de ellos.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. ( Yuki Iwamura/AP / AP)

Ante ello, Donald Trump ha sido cuestionado y el presidente de Estados Unidos no dudó en advertir a Zohran Mamdani sobre la presencia del ICE en Nueva York.

Donald Trump aseguró que si el nuevo alcalde de Nueva York busca obstaculizar la entrada de ICE a Nueva York entonces será el propio Zohran Mamdani quien sea arrestado.

La riña entre Donald Trump y Zohran Mamdani sucedió desde las campañas electorales, donde el presidente amenazó con cortar la financiación a Nueva York, además de que dio su pronunciamiento sobre Andrew Cuomo aunque estaba como candidato independiente y en el pasado lo criticó fuertemente.