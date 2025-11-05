Tras el nombramiento oficial el 5 de noviembre de Zohran Mamdani como el alcalde de Nueva York, este se pronunció sobre su victoria.

Zohran Mamdani no solo agradeció a los votantes, sino que anunció una nueva era en Nueva York cumpliendo las promesas de campaña que hizo.

Zohran Mamdani agradece su triunfo en Nueva York y proclama nueva era en la ciudad

Luego de hacerse oficial que Zohran Mamdani era el nuevo alcalde de Nueva York, el activista progresista se pronunció sobre su victoria en la ciudad.

A través de un video en sus redes sociales, Zohran Mamdani agradeció a la ciudadanía por haber confiado en él para su voto, además de que aseguró se hará “historia” en Nueva York.

Asimismo, el nuevo alcalde de Nueva York aseguró que cumplirá con todas las propuestas de campaña para hacer de la ciudad un lugar más amigable para vivir.

Por otra parte, Zohran Mamdani recordó que la recaudación de dinero a través de transition2025.com continua para tener una mejor ciudad.

Thank you, New York City. Together we made history.



Now let’s get to work. https://t.co/G7F2sbda74 pic.twitter.com/GQABMqJHgn — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 5, 2025

Zohran Mamdani ganó al obtener 50.4% de los votos, quedando en segundo lugar Andrew Cuomo con 41.6% y finalmente Curtis Sliwa con 7.1%

Estas son las propuestas que Zohran Mamdani dio para Nueva York

Las propuestas principales que Zohran Mamdani dio a Nueva York con el Partido Demócrata son las siguientes:

Congelar las rentas de departamentos

Construir decenas de miles de vivienda accesibles

Transporte público gratuito y rápido

Tiendas de conveniencia con precios accesibles

Guarderías gratuitas

Incremento en el salario mínimo

Más impuestos a las corporaciones y personas que ganan mucho

Nueva órgano de seguridad pública con prioridad en salud mental

Zohran Mamdani gobernará en Nueva York del 1 de enero 2026 al 31 de diciembre 2029