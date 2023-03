Es falso que en México existan zonas controladas por el narco, esa fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Antony Blinken, secretario del Departamento de Estados de Estados Unidos.

El presidente de México respondió de esa manera luego de que Antony Blinken declaró que “sí existen” zonas del territorio nacional que están controladas por los cárteles del narcotráfico , y no por el gobierno mexicano.

Ante ello, AMLO indicó en su conferencia mañanera de hoy 24 de marzo que no es verdad, y afirmó que hay presencia de Seguridad Pública en todo el territorio mexicano.

Además, López Obrador calificó la declaración de Antony Blinken como parte de una campaña electoral anticipada que tienen los senadores estadounidenses, pues fue Lindsay Graham quien hizo el planteamiento original.

Como parte de su réplica a Antony Blinken, AMLO respondió que no es verdad que el narco domina territorios de México porque existe intervención de elementos de seguridad pública en cada zona.

Asimismo, refirió que en caso de que dominara el narco en el territorio mexicano no se podrían investigar crímenes como el ocurrido con los 4 sacerdotes de Chihuahua, en donde finalmente se hayó muerto a su ejecutor, conocido como “el Chueco”.

Además, el presidente de México señaló que de forma constante las autoridades del país destruyen laboratorios clandestinos en todo el país.

En cuanto al segundo señalamiento de Antony Blinken, en donde se dice preocupado por el trato que otorga el gobierno de México a las empresas estadounidense, AMLO respondió que su trabajo es cuidar el país .

Ello luego de que senadores estadounidenses aseguraron que el gobierno mexicano incautó ilegalmente las instalaciones de la compañía Vulcan Materials, ubicadas cerca de Playa del Carmen, Quintana Roo.

Ante dicho señalamiento, AMLO respondió que no estan en contra de las empresas estadounidenses, y que la medida se tomó como protección del territorio mexicano que destruyó la subsidiaria de Vulcan Materials, Calica.

“Sería bueno que supiera que Vulcan, en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas, destruyó nuestro territorio, llevaron a cabo un ecocidio.

Entonces no es que estemos en contra de las empresas estadounidenses, no tenemos como propósito ahuyentar la inversión extranjera, es que no podemos aceptar, tolerar, porque estaríamos traicionando al pueblo de México, no podemos permitir eso”

AMLO