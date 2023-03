El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleva a cabo la conferencia mañanera de hoy viernes 24 de marzo de 2023 en vivo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

AMLO podría responder a Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI, quien se presentó en la Cámara de Senadores para solicitar se impida la parálisis del organismo de transparencia; la funcionaria dijo:

“No hay democracia que pueda vivir sin transparencia; no hay votos ni elecciones legítimas sin información vasta y fidedigna de las y los candidatos (...) no hay, incluso, justicia sin publicidad, porque lo injusto no soporta verse descubierto”

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI