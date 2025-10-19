La periodista Azucena Uresti se fue en contra de Viva Aerobús por mal servicio, por lo que dio su mejor alternativa.

Fue a través de sus redes sociales, en donde Azucena Uresti compartió que intentó viajar utilizando Viva Aerobús, pero deseó que nadie tuviera que hacerlo debido a una mala experiencia.

“Ojalá nadie tenga que volar por Viva Aerobús”. Azucena Uresti

Azucena se va contra Viva Aerobús por mal servicio y da su mejor alternativa

Mediante su cuenta de X, Azucena Uresti cargó en contra de Viva Aerobús tras haber denunciado que recibido un mal servicio como usuaria.

De acuerdo con la periodista, las quejas en contra de Viva Aerobús que hicieron que se decantara por otra aerolínea fueron:

Al menos dos horas de retraso en su vuelo

Comportamiento grosero del personal hacia los clientes

No recibió explicaciones por la demora en su vuelo

Boletos con costos elevados, además de cobros excesivos por maletas adicionales, por asientos, alimentos e incluso por una botella de agua

Aviones con falta de limpieza

Ante su mala experiencia con Viva Aerobús, Azucena Uresti aseguró que su mejor alternativa de viaje fue Volaris.

Según señaló la periodista, Volaris resultó en una mejor opción para viajar en avión, pues aseguró que por el mismo costo obtuvo un “mucho mejor servicio”.

Ante esto, Azucena Uresti criticó que ninguna autoridad “pone en orden” a Viva Aerobús, señalando que es por ello que continuarían incurriendo en un mal servicio.