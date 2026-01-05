A través de su columna de opinión, la Fiscal General de la República de México, Ernestina Godoy arremete contra el intervencionismo de la Doctrina Monroe.

“Con la ilegal y abusiva invasión estadounidense a Venezuela y el secuestro del Presidente Nicolás Maduro junto con su esposa en la madrugada del pasado sábado 3, hemos presenciado el más reciente capítulo de una doctrina que ha oprimido a Nuestra América por dos siglos. Este acto de fuerza brutal, justificado en narrativas falaces, contrasta diametralmente con el legado libertario de Simón Bolívar, cuyo pensamiento y textos fundacionales representan el antípoda exacto de la funesta Doctrina Monroe”. Ernestina Godoy

Por lo que Ernestina Godoy recordó que la Doctrina Monroe bajo el eslogan “América para los americanos” se ha marca con una política exterior “belicista y agresiva con la que Washington ha ejercido dos siglos de intervencionismo”.

Con ello, la fiscal, Ernestina Godoy explicó que la Doctrina Monroe “ha significado más de 50 intervenciones militares en Latinoamérica, respaldo a dictaduras sangrientas” lo que ha conllevado a “saqueo sistemático de recursos naturales, y el mantenimiento de relaciones comerciales asimétricas”.

Esto en el contexto de lo que calificó como “secuestro” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro tras el ataque de Estados Unidos a cargo del presidente Donald Trump.

Ernestina Godoy arremete contra el intervencionismo de la Doctrina Monroe (Ernestina Godoy )

Simón Bolívar ya había advertido sobre Doctrina Monroe: Ernestina Godoy

Tras arremeter contra el intervencionismo de la Doctrina Monroe que promueve Donald Trump, la fiscal Ernestina Godoy recordó que el Libertador, Simón Bolívar ya había advertido sobre la política exterior de Estados Unidos.

“Debemos recordar lo que Bolívar advirtió sobre “la política de los Estados Unidos, que parece destinada a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. Frente al monroísmo intervencionista, el bolivarianismo sigue proponiendo el sensato camino de la soberanía, la integración regional y la resistencia”. Ernestina Godoy

Ernestina Godoy se pronunció contra el secuestro del presidente de Venezuela y aseguró que se “confirma la expresión nefasta de esta doctrina que considera a los líderes latinoamericanos, meros administradores removibles cuando desafían los dictados del Norte ”.

Asimismo, en su columna Ernestina Godoy recalcó que “donde Bolívar veía hermanos, Monroe vio súbditos potenciales”, por lo que la Doctrina Monroe solo ve “invasiones militares unilaterales, desprecio a las soberanías nacionales y sustitución de gobiernos legítimos por títeres afines a sus intereses”.

Con ello, Ernestina Godoy finalizó con las palabras de Simón Bolívar “la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.