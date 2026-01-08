Se dio a conocer que el Senado de Estados Unidos ha decidido parar los ataques de Donald Trump contra Venezuela; ahora deberá tener aval del Congreso.

Senado prohíbe a Trump realizar más acciones militares contra Venezuela

El Senado de Estados Unidos ha puesto manos a la obra para frenar las acciones militares de Donald Trump contra Venezuela, pues en una resolución aprobada este jueves 8 de enero, se dictó que el presidente ahora deberá tener estrictamente el permiso del Congreso para continuar.

Cabe recordar que la cámara está compuesta por 100 miembros, por lo que de querer continuar con sus acciones contra el país latinoamericano, Donald Trump deberá tener el permiso necesario de todos.

De acuerdo con la información, la votación para una medida de procedimiento para avanzar con la resolución de poderes de guerra fue de 52 a 47.

Esto ya que los republicanos aliados de Trump, votaron para continuar con las acciones militares en Venezuela desde su ataque para arrestar a Nicolás Maduro en su residencia en Caracas, y juzgarlo en Estados Unidos.

Sin embargo, aunque el Senado apruebe frenar las acciones de Donald Trump, la Cámara de Representantes, quienes cuenta con la mayoría republicana, se espera que voten en contra de esta medida.

Y aunque ambas cámaras del Congreso de estados Unidos confirmen la resolución, Donald Trump aún puede vetarla y obligar a una mayoría calificada a certificarla.

Donald Trump responde a los senadores que votaron por la medida para frenar sus acciones en Venezuela

Ante esta medida del Congreso, Trump respondió en su red social Truth, asegurando que “deberían avergonzarse” por intentar defender a Estados Unidos:

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos el poder de luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían volver a ser elegidos. Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, impidiendo el ejercicio de la autoridad del presidente como Comandante en Jefe. En cualquier caso, y a pesar de su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional y viola totalmente el Artículo II de la Constitución, como lo han determinado todos los presidentes y sus Departamentos de Justicia antes que yo. No obstante, la próxima semana se celebrará una votación más importante en el Senado sobre este mismo tema.” Donald Trump