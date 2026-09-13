Durante su gira por Tlaxcala, un ciudadano confrontó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al gritarle “¡Eres una vergüenza para la política de México!” y “¡No representas a México!”.

Alejandro Moreno recibió los reclamos con una risa burlona y el pulgar arriba, mientras seguía su camino hacia un vehículo entre un reducido grupo de simpatizantes que lo acompañaban.

“Gracias”: Alejandro Moreno respondió a ciudadano que lo confrontó en Tlaxcala

En videos que circulan en redes sociales, se ve a un hombre vestido con ropa oscura y usando lentes, encarando directamente a Alejandro Moreno y cuestionando su desempeño en la política de México.

En respuesta a los reclamos, el senador levantó el pulgar, miró a la persona que lo increpaba y le dijo de manera irónica: “Gracias”, momento se viralizó rápidamente en las redes sociales.

De acuerdo con reportes, Alejandro Moreno se encontraba en Tlaxcala para reunirse con los dirigentes estatales luego del arranque del proceso electoral de 2027.

Alejandro Moreno recibe burlas por eventos con poca gente en Tabasco

Además de Tlaxcala, un pequeño grupo de simpatizantes recibió a Alejandro Moreno en Tabasco, lo que provocó burlas entre sus detractores por la escasa recepción que ha tenido hasta ahora el dirigente del PRI.

Desde ese estado, Alejandro Moreno hizo un llamado a que ni el PRI ni la oposición postulen a ningún candidato en Tabasco, a modo de protesta contra la posible postulación de Andrés López Beltrán.

“Se va a robar la elección. Entonces, que juegue solo”. Alejandro Moreno, senador y dirigente del PRI

Además, Alejandro Moreno acusó a Morena de buscar favorecer al hijo de Andrés Manuel López Obrador con apoyo gubernamental y programas sociales.