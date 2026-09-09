Abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, explica qué es el mosquetón hallado por la FGR (Fiscalía General de la República) en bodega de Roberto Farías Laguna.

“No encontraron objetos de lujo, ni documentos de seguridad nacional, ni mucho menos armas”. Epigmenio Mendieta, abogado de los Farías Laguna

Afirmó que el excontralmirante Manuel Roberto Farías Laguna como militar tenía permiso para utilizar armas y de momento no existe ningún proceso por este delito.

Epigmenio Mendieta también niega que en la bodega rentada hubiera objetos de lujo, ya que incluso Roberto Farías Laguna guardaba figuras de Star Wars propiedad de sus hijos.

Abogado de los Farías Laguna explica qué es el mosquetón hallado por la FGR

Tras la acusación de posesión de armas, el abogado de los Farías Laguna aclaró que se exageró al plural, ya que sólo era una y ni siquiera tiene utilidad, sólo es un recuerdo.

Mosquetón | Imagen de referencia (Especialista en armamento vía X)

En entrevista con Mario Campos, Epigmenio Mendieta afirmó que la FGR halló sólo un mosquetón, utilizado por Roberto Farías cuando era infante de Marina en la Escuela Naval.

Epigmenio Mendieta agregó que lo conservó por su valor sentimental, ya que Roberto Farías Laguna utilizaba durante los desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre.

Añadió que el mosquetón tampoco tiene uso de arma, ya que incluso estaba embalado, además de que como militar, Roberto Farías Laguna tenía permiso para su uso.

Manuel Roberto Farías Laguna (FGR)

Abogado de los Farías Laguna explica qué encontró la FGR en la bodega

El abogado de los Farías Laguna también explicó la procedencia de los objetos hallados por la FGR en una diligencia que no es reciente, sino que data de febrero de este año.

Aclaró que no había objetos de lujo ni documentos de seguridad nacional o armas, sino figuras familiares, como de la franquicie Star Wars, propiedad de los hijos de Roberto Farías Laguna.

Por lo que Epigmenio Mendieta supone que anunciar el hallazgo de la bodega como reciente sería respuesta de la FGR para preguntas que plantea el caso pero que no tendría razones.

Aunque también lo atribuye a un asunto político, ya que tampoco había de documentos firmados por los Farías Laguna, sólo por el exsecretario Rafael Ojeda.