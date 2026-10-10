Claudia Sheinbaum anunció que realizará una transmisión en vivo en redes sociales para escuchar opiniones ciudadanas sobre el próximo decreto de plataformas digitales, una propuesta que busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

El ejercicio se llevará a cabo la siguiente semana y antes de la publicación oficial de la medida y permitirá la participación directa de usuarios a través de TikTok, Instagram y Facebook.

La iniciativa forma parte de una estrategia que pretende establecer mayores obligaciones para las plataformas tecnológicas en materia de seguridad digital.

Claudia Sheinbaum anuncia live para recoger opiniones sobre decreto de plataforma digitales

Previo a la emisión del decreto de plataformas digitales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una transmisión en vivo con la que pretende recoger opiniones sobre el proyecto.

Al respecto, explico que el live se realizará la próxima semana a través de sus cuentas oficiales en Instagram, TikTok y Facebook, permitiendo la participación directa de la población.

Por medio de dicha dinámica busca conocer opiniones sobre el decreto con el que se busca obligar a las plataformas digitales a garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

La fecha y hora exactas de la transmisión en vivo se anunciarán en los siguientes días, marcando un ejercicio previo a la emisión e implementación formal del instrumento regulatorio federal.

Impulsan decreto para plataformas digitales seguras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el viernes 9 de octubre de 2026 el decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

La propuesta establece que las plataformas tecnológicas y redes sociales deberán implementar mecanismos obligatorios para identificar, clasificar y retirar de inmediato contenidos de riesgo para menores.

Entre los materiales prohibidos para cuentas infantiles y juveniles destacan los discursos de odio, el extremismo violento, el ciberacoso, la violencia escolar, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Plataformas digitales (Unsplash)

En el documento se plantea que las empresas deberán incorporar configuraciones avanzadas de privacidad, controles parentales y herramientas accesibles para que los usuarios puedan realizar reportes.

Sobre el proyecto, la Consejería Jurídica confirmó que la publicación oficial del instrumento jurídico se realizará en el Diario Oficial de la Federación entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre.