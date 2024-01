Concluyeron las precampañas. Vendrán, a continuación, seis semanas de silencio de los candidatos a la Presidencia. Tiempo que dedicarán a construir propuestas y a afinar estrategias, equipos y posicionamientos.

¿Cómo cierran las precampañas Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez?, ¿quién lidera la intención de voto de la ciudadanía?

A continuación un promedio estricto (no ponderado) de los datos que han arrojado en sus últimos levantamientos 26 casas encuestadoras.

Encuesta de encuestas al terminar precampañas de las Elecciones 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Debe señalarse que este promedio no toma en cuenta el que los ejercicios siguieron distintas metodologías, que no está reportando las tasas de rechazo de cada ejercicio demoscópico (mismas que sí publicó cada casa encuestadora cuando primero dio a conocer a la opinión pública sus resultados) y también que en algunos casos se toman en cuenta los datos conocidos como ‘votación efectiva’ y no la ‘bruta’ (considerando los porcentajes de encuestados indefinidos).

Mas, a grosso modo, este promedio SÍ refleja el sentir general de la población mexicana.

Asimismo, no se debe olvidar que las encuestas son una “fotografía” de un momento determinado y que ese momento refleja la opinión de quienes fueron entrevistados.

n este sentido, el cuadro que aquí se presenta tiene un fin didáctico y es una suerte de aglomeración de múltiples fotografías tomadas en un espacio de tiempo acotado.

1)- Al cierre de las precampañas, todas estas 26 casas encuestadoras coincidieron en el orden de preferencias entre los tres contendientes registrados: en primer lugar ubican a Claudia Sheinbaum, en segundo lugar a Xóchitl Gálvez y en un —lejano— tercer lugar a Jorge Álvarez Máynez.

2)- La casa encuestadora que mayor diferencia favorable a Sheinbaum presenta es la “De las Heras” (una ventaja de 52 puntos porcentuales sobre Xóchitl (65% vs. 13%). La casa encuestadora cuyo ejercicio arrojó la menor diferencia entre Sheinbaum y Xóchitl es “Poligrama” (un margen de ventaja de 20 puntos porcentuales), obteniendo la abanderada de la 4t un 51.30% de las preferencias electorales, mientras que la contendiente por la alianza opositora el 31.20% de la intención de voto.

3)- Otro aspecto a destacar es que únicamente en el caso de los levantamientos publicados en los diarios El Universal y Reforma, Claudia obtuvo menos del 50% de la votación de los encuestados (48% y 46% de la intención del voto, respectivamente).

4)- Solo hay cinco encuestas en las que Movimiento Ciudadano (Jorge Álvarez Máynez) obtiene más del 10% del voto: El País/Enkoll con un 19%; Meba con 10.10%, Reuters/Parametría y Gea-ISA ambas con un 10%, y Reforma con un 14%.

5)- Finalmente, mencionar que en todos los casos existe el “voto oculto”, esto es, el porcentaje del electorado que no revela si votará o no y, en en caso de que sí, por quién lo haría…

Más allá de las razones por las cuales las diferencias son tan amplias, es evidente que la coalición Fuerza y Corazón por México —ya no se diga MC— deberán trabajar de forma estratégica para acortar la ventaja que lleva ‘Juntos Seguimos Haciendo Historia’. La candidata de esta última alianza, por su parte, deberá concentrase en mantener la ventaja.

Será útil contar con este resumen de encuestas en diferentes momentos de la campaña (es decir, de aquí al 2 de junio) para tener una idea de si las diferencias se agrandan aún más o se están acortando. En el entendido, claro está, que la única “encuesta” que importa, cuenta y es válida será la votación ciudadana el día de la jornada electoral federal.