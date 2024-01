Jalisco es sinónimo de mariachi, tequila en la historia nacional. Pero también de increíbles costas y hoy por hoy es uno de los estados más industrializados del país.

Este año, como en otros ocho estados y la Ciudad de México, sus ciudadanos acudirán a las urnas tanto para elegir presidente de la nación, como gobernador.

Razón por la cual SDP Noticias publica la encuesta realizada por MetricsMx en las tierras jaliscienses el ocho de enero de este año. Este ejercicio demoscópico se realizará todos los meses.

Ante la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Jalisco, ¿por qué partido o coalición votaría usted?”

Las respuestas de los encuestados fueron:

El 42.8% votaría por Claudia Delgadillo González, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco” que aglutina a Morena, PT, PVEM, Futuro y Hagamos. Seguida por Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano con un 26.4%; en un tercer lugar con el 14.8% de los encuestados se encuentra Laura Lorena Haro Ramírez de la alianza “Fuerza y Corazón por Jalisco” conformado por el PAN, PRI y PRD.

El 10.3% de los entrevistados dijo que no sabía por quien votaría y un 5.7% que no votaría.

Encuesta MetricsMx Jalisco correspondiente al mes de enero 2024 (Eduardo Díaz)

A la pregunta: ¿Quién cree usted que gané la elección del próximo año de gobernador de Jalisco?”

El 35.1% considera que Claudia Delgadillo González es quien ganará, seguida de Jesús Pablo Lemus Navarro con un 33.3% y Laura Lorena Haro Ramírez con un 12.2%. En este caso, el 19.4% contestó que no sabe.

Encuesta MetricsMx Jalisco correspondiente al mes de enero 2024 (Eduardo Díaz)

Para conocer por quien nunca votarían, se realizó la siguiente pregunta: “De entre los tres candidatos, ¿por quién nunca votaría para gobernador de Jalisco?”

Un 30% de los encuestados respondieron que NO votarían por Claudia Delgadillo González, de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”. Por Jesús Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano no lo haría un 28.8% mientras que por Laura Lorena Haro Ramírez de “Fuerza y Corazón por Jalisco” un 23.6%. en este caso el 10.1% contestaron que no votaría por ninguno de los candidatos y un 7.5% contestaron que no lo saben.

Encuesta MetricsMx Jalisco correspondiente al mes de enero 2024 (Eduardo Díaz)

Por último se preguntó: “de las siguientes opciones ¡cuál le describe mejor a usted?”

Un 67.1% contestó “ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador, un 13.8% “ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión; el 17.7% contestó: “Aún no decido por quién votar, lo estoy pensando” y tan solo el 1.4% contestó “A mí no me interesa votar”.

Encuesta MetricsMx Jalisco correspondiente al mes de enero 2024 (Eduardo Díaz)

METODOLOGÍA. Encuesta telefónica con robot, realizada el 8 de enero de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Jalisco. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del estado de Jalisco. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 28 de diciembre de 2023 de residentes en Jalisco. Margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.5%