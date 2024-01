Morelos, uno de los estados más pequeños del país (el 30º) con una población que representa el 1.6% del total de la nacional pero que al mismo tiempo es el tercer estado con mayor densidad poblacional (después de la CDMX y el Estado de México) cambiará de gobernador en estas elecciones y será una mujer.

La tierra de la mejor cecina (Yecapixtla) y de la eterna primavera (Cuernavaca) tiene en las diferentes opciones partidistas solo mujeres.

MetricsMx a través de SDPnoticias publica los resultados de la encuesta realizada vía telefónica el 16 de enero a los ciudadanos de Morelos.

Ante la pregunta “Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Morelos, ¿por qué partido o coalición votaría usted?”

El 52.7% de quienes contestaron votarían por Margarita González Saravia Calderón, por “Sigamos haciendo historia en Morelos”, (Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza, Encuentro Social y Movimiento Alternativa Social); seguida por Lucía Virginia “Lucy” Meza Guzmán, por “Fuerza y Corazón por Morelos”, (PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas) con un 20.1%; el 5.8% votaría por Jessica Ortega de la Cruz, por “Movimiento Progresa”, (Movimiento Ciudadano y Morelos Progresa), seguida de Lisbeth Hernández Lecona, quien siendo candidata independiente obtendría el 3.7%. un 11.2% no saben por quien votar y un 6.5% no votarían.

Con la pregunta: “¿Quién cree usted que gané la elección de este año de gobernador de Morelos?”

El 55% opinó que ganará Margarita González Saravia Calderón, el 23% considera que sería Lucía Virginia “Lucy” Meza Guzmán y el 6.7% optó por Jessica Ortega de la Cruz. El 15.2% no sabe quien ganaría.

Los mismos encuestados con la pregunta: “De entre las siguientes dos candidatas, ¿por quién nunca votaría para gobernador de Morelos?”

El 46.3% nunca votaría por Lucía Virginia “Lucy” Meza Guzmán, por “Fuerza y Corazón por Morelos” y un 35.7% nunca lo haría por Margarita González Saravia Calderón, por “Sigamos haciendo historia en Morelos”. El 9.9% de los encuestados dijo que no votaría por ninguna y un 8.1% dijo no saberlo.

Por último con la pregunta: “De las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted?”

Quienes optaron por “Ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador” es un 74.6%, mientras que un 14.3% considera que “Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión” y un 10.5% sentenció que “Aún no decido por quién votar, lo estoy pensando”. Solo el 0.6% contestó que “A mí no me interesa votar”.

En este momento, los morelenses se decantarían por la candidata de la4t en un margen del dos a uno. SDPnoticias y MetricsMx continuarán informando del desarrollo de las preferencias electorales en Morelos.