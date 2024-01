En las tierras del Mayab, de la blanca Mérida y las palabras musicales, uno de los estados con los más bajos índices de criminalidad del país; Joaquín “Huacho” Díaz Mena, de la coalición “Sigamos haciendo historia en Yucatán”, lleva una cómoda delantera a los demás candidatos que contendrán por la gubernatura de la tierra del Maestro Armando Manzanero.

Este año además del presidente de la nación; nueve estados y la Ciudad de México eligen a sus gobernantes. Uno de ellos Yucatán, por lo que SDPnoticias a través de las encuestas realizadas por MetricsMx comparte cómo van los candidatos.

Con la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Yucatán, ¿por qué partido o coalición votaría usted?”

El 50.2% de Joaquín “Huacho” Díaz Mena, de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Yucatán”, de Morena, PT y PVEM. El 33.3% votaría por Renán Barrera Concha el candidato común del PAN y PRI; un 3.1% votaría por Jazmín López Manrique “Tina Tuyub” del PRD, un 1.8% por Vida Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano y un 1.6% más por José francisco Marrufo Matú, candidato independiente. Por un candidato de Nueva Alianza Yucatán votaría el 0.6%, mientras que 4.2% contestaron que aun no saben por quien votarán y un 5.2% contestaron que ellos no votarán.

Encuesta MetricsMx Yucatán Enero 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

A la pregunta “¿Quién cree usted que gané la elección de este año de gobernador de Yucatán?”

Los encuestados siguen considerando que ganará Joaquín “Huacho” Díaz Mena con un 46.4% sobre Renán Barrera Concha con un 38.3%. Llama la atención que la diferencia entre uno y otro candidato disminuye cuando no se mencionan partidos o alianzas. Un tercer candidato tendría el 8.6% y solo el 6.7% de los entrevistados no sabrían quien ganará.

Encuesta MetricsMx Yucatán Enero 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Cuando se les preguntó “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votaría para gobernador de Yucatán?”

El 47.6% de los entrevistados no votarían nunca por Renán Barrera Concha, candidato común del PAN y PRI, un 36.1% no votarían por Joaquín “Huacho” Díaz Mena, de la coalición “Sigamos haciendo historia en Yucatán” y el 6.2% de los encuestados dijo que no votaría por ninguno de los dos. Un 10.1% contestó que no sabe.

Encuesta MetricsMx Yucatán Enero 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

La última pregunta realizada fue: “para Ud., de las siguientes opciones, ¿cuál le describe mejor?”

Un 81.1% contestó “Ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador”; un 9.6% “Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión”; el 6% “Aún no decido por quién votar, lo estoy pensando” y tan solo un 3.3% contestó “A mí No me interesa votar”

Encuesta MetricsMx Yucatán Enero 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

METODOLOGÍA. Encuesta telefónica con robot, realizada el 8 de enero de 2024 a 600 mayores de edad residentes de Yucatán. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevo a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares del estado de Yucatán. Se ajustaron los datos en base a las características de los entrevistados, por género y edad de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral del 28 de diciembre de 2023 de residentes en Yucatán. Margen de error máximo de +/-4.00% con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 98.7%