El 23 de noviembre de 2023, MetricsMx realizó la primera encuesta entre los precandidatos a gobernar la Ciudad de México (CDMX).

En ese momento Clara Brugada obtuvo el 44.5% de los apoyos, seguida por Santiago Taboada con un 31.2% y Salomón Chertorivski con un 6.6%. A un mes y días, con las mismas preguntas, la distancia se ha ampliado.

SDP Noticias publica la encuesta que realizó MetricsMx este doce de enero. Estos son los resultados.

Ante la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones a jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por quién votaría usted?”

El 52.6% de los encuestados dijo que lo haría por Clara Marina Brugada Molina de la coalición “Juntos hacemos historia en la Cd. de México”. El 28.8% lo haría por Santiago Taboada Cortina de la coalición “Va por la Ciudad de México” (PAN-PRI-PRD); un 4.5% por un candidato independiente y un 4.2% por Salomón Chertorivski Woldenberg de Movimiento Ciudadano. El 6.7% aún no saben por quien votar y el 3.2% de los encuestados dicen que no votarían.

Encuesta MetricsMx de CDMX

Cuando se les preguntó: “De entre los siguientes dos políticos, ¿por quién nunca votaría para jefe de gobierno de la Ciudad de México?”

Un 42% contestó que nunca lo haría por Santiago Taboada de la coalición “Va por la Ciudad de México”. El 37.4% nunca votaría por Clara Brugada de “Juntos hacemos historia en la Ciudad de México”, un 11.8% no votaría por ninguno de los dos y solo un 8.8% no lo sabe.

Encuesta MetricsMx de CDMX

Para saber qué tan seguros se encuentran con su decisión, se les preguntó: “De las siguientes, ¿cuál opción le describe mejor a usted?”

Un 80.1% dice que “Ya decidí definitivamente por quién votar para jefe de gobierno de la Ciudad de México”; seguidos por un 11% “Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión”, un 7.7% continua pensando su voto (aún no decido por quién votar, lo estoy pensando” y solamente el 1.2% de los encuestados dicen que “A mí no me interesa votar”.

Encuesta MetricsMx de CDMX (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Se decidió una pregunta más. Dado que en junio también se elegirá un par de senadores por la Ciudad de México. si hoy fueran las elecciones, ¿por quiénes votaría usted?

El 58.5% de los encuestados dijeron que por la dupla de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos de Morena, PT y PVEM. Por los dos políticos del PAN-PRI-PRD un 25.5% y el par de Movimiento Ciudadano un 3.4%. Tanto de la dupla “Va por la Cd. de México” como de MC; aún no se conocen quienes irían. El 8.1% contestó que no sabe por quien votaría y el 4.5% replicó que no votarían.

Encuesta MetricsMx de CDMX

La CDMX, capital y ciudad más poblada de nuestro país presenta un interesante panorama para estas elecciones. MetricsMx a través de SDPnoticias continuará informando por medio de encuestas cómo van los candidatos a la jefatura de la Ciudad de los Palacios.