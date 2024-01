Tabasco es un edén y los tabasqueños fieles en el último año del sexenio de su compatriota Andrés Manuel López Obrador, muestran que él sí es profeta en su tierra y que el candidato de la 4t para el gobierno estatal arrasará en estas elecciones.

SDPnoticias y MetricsMx estarán compartiendo cómo van los candidatos de las entidades federativas buscando la gubernatura.

En la patria chica del fundador de morena y donde se ubican la gran mayoría de las colosales cabezas olmecas. Para estas elecciones y la elección de su próximo gobernador, MetricsMx encuestó a los tabasqueños con las siguientes preguntas:

“Si hoy fueran las elecciones a gobernador de Tabasco, ¿por qué partido o coalición votaría usted?”

Con un apabullante 69.8%, Javier May Rodríguez, de la coalición “Sigamos haciendo historia en Tabasco” lidera la intención de voto. Seguido por Juan Manuel Fócil Pérez del PRD con 5.5%; María Inés de la Fuente Dagdug de Movimiento Ciudadano con 4.2%, Lorena Beaurregard de los Santos por el PAN con un 3.9% de la intención de voto, por una candidata del PRI el 1.8% de los encuestados. El 8.3% aun no sabe por quien votará y un 6.5% no piensan ir a votar.

Encuesta MetricsMx de Tabasco (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Para la pregunta: “¿Quién cree usted que gané la elección de este año de gobernador de Tabasco?”

El 78.1% de los encuestados considera que Javier May Rodríguez ganará las elecciones; un 6.8% Juan Manuel Fócil Pérez, un 6.3% otro candidato y un 8.8% aun no sabe quien ganará.

Encuesta MetricsMx de Tabasco (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

De entre los tres candidatos, ¿por quién nunca votaría para gobernador de Tabasco?

En este caso, el 30.1% de los encuestados dijo que nunca votaría por Juan Manuel Fócil Pérez, por el PRD, un 23.4% tampoco lo haría por Lorena Beaurregard de los Santos, por el PAN y el 21% no votaría por Javier May Rodríguez, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Tabasco”. En el caso de María Inés de la Fuente Dagdug, de Movimiento Ciudadano, el 9.7% de los tabasqueños nunca votaría por ella. El 9.3% dijo que no votaría por ninguno y un 6.5% no saben.

Encuesta MetricsMx de Tabasco (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Para conocer qué tan seguros se encuentran de su decisión de voto, se preguntó: De las siguientes, “¿cuál opción le describe mejor a usted?”

El 79% de los entrevistados consideran que “ya decidí definitivamente por quién votar para gobernador”; un 9% “Ya tomé una decisión, pero todavía podría cambiar de opinión” y un 9.3% “Aún no decido por quién votar, lo estoy pensando”. Solo el 2.7% considera que no les interesa ir a votar.

Encuesta MetricsMx de Tabasco (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)