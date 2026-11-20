José Ramiro López Obrador aseguró que en Morena manda la mayoría y no hay figuras políticas que tengan el control sobre las decisiones que se toman dentro del partido.

Ante los señalamientos de Evaristo Hernández sobre un supuesto control de Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de Gobierno de Tabasco reiteró que en Morena manda la militancia.

“En Morena…nunca ha mandado Andy, ni manda Andrés, ni mando yo, ni manda nadie, en Morena manda la mayoría, manda los militantes de Morena” José Ramiro López Obrador

En Morena manda la militancia, asegura José Ramiro López Obrador

José Ramiro López Obrador señaló que no hay figuras políticas que ejerzan control sobre Morena como acusó Evaristo Hernández Cruz.

En este sentido, señaló que ni él, Andrés Manuel López Obrador, ni Andrés Manuel López Beltrán “mandan” en el partido y reiteró que solo “mandan los militantes de Morena”.

Asimismo, resaltó que el rumbo que tomará el movimiento en Tabasco será una decisión de la mayoría de los militantes.

En este sentido, señaló también que la supuesta candidatura de Jorge Bracamonte para la alcaldía del centro, presuntamente por señalamientos del gobernador Javier May son conclusiones adelantadas.

Esto ya que todavía no se realizan las encuestas que debe practicar el partido y llamó a esperar los resultados de estas de acuerdo con los tiempos y mecanismos establecidos.

“Es que todavía esas encuestas no las tenemos, las va a practicar el partido, hay que esperarse, van a salir las encuestas”, reiteró.