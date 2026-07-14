Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sorprendió tras aparecer junto al cantante Gerardo Ortiz en el festival de música, BelicoFest en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Aparición de Emma Coronel que no fue secreta, pues previamente se había anunciado que llegaría al BelicoFest como invitada VIP.

Sin embargo, Emma Coronel sí sorprendió a los asistentes, tras subir al escenario del BelicoFest para cantar junto a Gerardo Ortiz, donde fue vitoreada y muy aplaudida.

Emma Coronel canta “Las Tundras” junto a Gerardo Ortiz en BelicoFest

Durante su participación en el BelicoFest, Emma Coronel se animó para cantar junto a Gerardo Ortiz el corrido de “Las Tundras”.

Corrido “Las Tundras” que es uno de los más populares en el género, debido a su letra explícita sobre los grupos del crimen organizado, los sicarios y las drogas, y por lo que se pudo escuchar a Emma Coronel cantando:

“No se asusten, soy el diablo solo cumplo mi trabajo y mi gente va de frente y así vamos coronando la risa desparpajada y las armas apuntando las drogas y los sicarios, las armas y grandes carros con una grande consigna, levantar y arremangar los haciendo gran terrorismo”. Emma Coronel

Así como también, Emma Coronel se dejó ver platicando con Gerardo Ortiz detrás del escenario, mientras ambos disfrutaban del show de Tito Double P.

Emma Coronel también fue vista con Mariel Colón en el BelicoFest

La presencia de Emma Coronel en el BelicoFest no paró, pues también acompañó a su amiga, la cantante y abogada, Mariel Colón, quien también fue parte del cártel del festival.

Y donde compartió unos momentos con el público, luego de que Emma Coronel fuera invitada por Mariel Colón para saludar a los asistentes en el BelicoFest.

“Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa, cómo se la están pasando? Y Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango...”. Emma Coronel