La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este viernes 28 de agosto que la mansión de Emilio Lozoya, valuada en 51.7 millones de pesos, pasará a ser administrada por el Estado mexicano.

De acuerdo con la información, la SCJN desechó el recurso presentado por Emilio Lozoya al considerar que no planteaba un tema novedoso de interpretación constitucional ni una cuestión de relevancia jurídica.

SCJN determina mansión de Emilio Lozoya pase a administración federal

El exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, perdió de manera definitiva su lujosa mansión en la colonia Lomas de Bezares, que ocupa un terreno de mil 165 metros cuadrados.

Detienen a Jorge Yáñez Polo, contador de Emilio Lozoya (Cuartoscuro)

Un tribunal determinó en 2024 que la mansión debía pasar al Estado, al considerar que había sido adquirida con recursos vinculados con el presunto soborno del propietario de Altos Hornos de México (AHMSA) a Lozoya.

La defensa de Emilio Lozoya argumentó que las autoridades habían aplicado de manera retroactiva la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019, aunque la mansión fue adquirida en 2012.

Sin embargo, los tribunales rechazaron los argumentos de la defensa de Emilio Lozoya y, posteriormente, el caso fue llevado a la SCJN, pero el recurso fue desechado y cerrado de manera definitiva.

Con esta resolución, el gobierno federal conserva la propiedad de la mansión. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) será el encargado de administrar el inmueble y, eventualmente, realizar su venta.