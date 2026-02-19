La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo interpuesto por la ex dirigente de la SNTE, Elba Esther Gordillo; deberá pagar 19 millones de pesos en impuestos.

Tal como se lee en el proyecto 2526/2025, el amparo fue derivado a la SCJN en marzo de 2025 contra la sentencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Elba Esther Gordillo ha interpuesto diversos recursos para no pagar el Impuesto Sobre la Renta de los ejercicios fiscales de 2008 y 2009; el proyecto fue de la ministra Lenia Batres.

Elba Esther Gordillo pierde amparo: SCJN ordena pago de 19 millones de pesos en impuestos

En sesión del pleno de hoy jueves 19 de febrero, la SCJN resolvió el pago de impuestos de Elba Esther Gordillo, al Servicio de Administración Tributaria la cantidad de 19 millones 269 mil 323 pesos de impuestos.

La SCJN señaló en este tenor que no hay temas de constitucionalidad referente al recurso que presentó Elba Esther Gordillo, la parte quejosa que hasta el momento no se ha pronunciado.

Esto debido a que la sentencia dictaminada por el Tribunal de Ciudad de México en 2024 contra Elba Esther Gordillo queda firme sin posibilidad de ser modificada.

Por lo mismo, la SCJN desechó el amparo, así como sus derivados -291/2025 cuya ponencia era Yasmín Esquivel-, ya que quedó sin materia al no haber un recurso primario.

Elba Esther Gordillo: SAT descubrió irregularidades en ingresos del SNTE

El origen de los impuestos que deberá pagar Elba Esther Gordillo refieren a irregularidades que detectó el SAT en los ejercicios fiscales de 2008 y 2009 del ISR, referente a ingresos que no correspondían.

A esto se sumaban depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito, los cualesElba Esther Gordillo argumentó se realizaron en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE).

Sin embargo, el SAT pidió documentación que acreditara lo señalado por la dirigente en 2021, a lo cual, Elba Esther Gordillo promovió un amparo que fue referido al Sexto Tribunal.