El caso del policía de León, Guanajuato, Orlando García Maciel, ha generado gran consternación luego de que el 14 de julio de 2026 se quitara la vida arrojándose desde el Distribuidor Juan Pablo II.

“Por favor, siempre tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie juegue con ustedes, que nadie, que sus emociones dependan de ellos” Orlando García Maciel. Policía de León

Minutos antes, compartió en Instagram un mensaje de despedida en el que habló de su lucha contra la depresión y llamó a priorizar la salud mental.

En sus palabras pidió a sus allegados recordar las buenas memorias y valorar la importancia del cuidado emocional y familiar.

Policía de León llamó a cuidar la salud mental antes de morir

El caso del policía de León, Orlando García Maciel, quien el 14 de julio de 2026 se arrojó desde el Distribuidor Juan Pablo II para quitarse la vida, ha generado gran consternación.

Lo anterior debido a que circulan videos de los momentos en los que se lanzó desde la estructura, pero también por que antes de suicidarse, el policía compartió un video para dar un mensaje.

En las grabaciones que tomó mientras estaba bordo de su patrulla, Orlando García Maciel sentenció que ya tenía tomada la decisión de cometer suicidio y pidió a sus allegados no estar tristes.

“Les quiero dar un consejo: por favor, siempre tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie se las juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos. Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense.” Orlando García Maciel. Policía de León

De la misma forma, el agente policiaco recomendó no descuidar la salud mental, así como evitar que otras personas influyan en el bienestar emocional hasta generar un grado de dependencia.

En el mismo sentido, el policía municipal de León aconsejó adoptar una postura de amor y cuidado propio, así como pasar tiempo en familia y sobre todo darse un justo valor.

🚨 TRAGEDIA EN LEÓN



Un elemento de la Policía Municipal, identificado como Orlando García Maciel, murió este martes tras arrojarse del distribuidor vial Juan Pablo II.



​Horas antes, el oficial difundió un video de despedida donde admitía padecer depresión. QEPD. 🙏🕊️… pic.twitter.com/nhKtso0EcA — Espacio Libre Puebla (@espaciolibrepue) July 15, 2026

Orlando García Maciel, policía de León, sufría depresión

Luego de llamar a sus seres queridos y seguidores a no dejar de lado la salud mental, Orlando García Maciel reveló que había tomado la decisión de suicidarse, porque estaba deprimido.

Sobre el punto, el policía de León resaltó que ya tenía mucho tiempo luchando contra una depresión silenciosa de la que admitió, terminó por consumirlo hasta orillarlo a atentar contra su vida.

“Ya llevaba yo mucho tiempo con una depresión silenciosa que me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones” Orlando García Maciel. Policía de León

Sin embargo, insistió en pedir a sus personas allegadas que no sufran por su muerte, debido a que resaltó que él ya estará descansando de los padecimientos emocionales que sufría.

Incluso, hizo un llamado para que en caso de que se le llegue a recordar, sea por medio de buenas memorias, buenas anécdotas y si es el caso, tengan una imagen de él como buen tipo.