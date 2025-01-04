A través de X, Humberto Padgett publicó un triste mensaje con el que pintó un desolador panorama que afirmó, es el que enfrenta el periodismo en México durante el contexto actual.

Lo anterior debido a que en su publicación, el periodista indicó que en México la labor informativa se está enfrentando a lo que definió como un “nudo de simulaciones”.

Incluso, en el triste mensaje sobre el periodismo que difundió para criticar a las autoridades y a los mismos medios de comunicación, Humberto Padgett lanzó una duro dardo contra Ciro Gómez Leyva.

Humberto Padgett León (Especial)

Humberto Padgett comparte triste mensaje sobre el periodismo en México

Al advertir que en el contexto actual el periodismo ha dejado de importarle al “gran público”, Humberto Padgett compartió un triste mensaje en el que incluso salpicó a Ciro Gómez Leyva.

En su tuit, el reportero que ha sido múltiple ganador del Premio Nacional de Periodismo, acusó que en México el periodismo se ha topado con “nudo de simulaciones” que ha relegado su importancia.

En ese sentido, el periodista aseveró que en la actualidad “no importa ya lo que se publique”, en especial si es un asunto “grave y cierto”, pues sentenció que al “gran público ya nada le importa”.

Tras aseverar que el olvido en el que se encuentra la labor informativa es culpa de la “ignorancia colectiva y voluntaria”, acusó que la responsabilidad es de la “estupidez gubernamental” de la 4T.

Ante ello, Humberto Padgett planteó una serie de cuestionamientos en los que expuso que tal vez el periodismo real ha dejado de ser útil para la ciudadanía y de ser importante para los mismos medios.

“¿Para qué entonces ser un reportero y jugarse la vida en el campo, donde se demuestra la tragedia? ¿Para luego ser censurado a favor de una pauta publicitaria negociada a espaldas de la audiencia? Humberto Padgett

El triste mensaje de Humberto Padgett sobre el periodismo (X )

Humberto Padgett salpicó a Ciro Gómez Leyva en triste mensaje sobre el periodismo

Al seguir con su triste mensaje sobre el obscuro panorama que enfrenta el periodismo en México, Humberto Padgett arremetió en contra de los medios e incluso en contra de compañeros reporteros.

Sobre ellos, recriminó que ahora los directores de medios “disfrazados de periodistas” actúan con cobardía y otros periodistas se han olvidado del oficio porque “ahora son burócratas encumbrados”.

Incluso, al recriminar la postura de varios compañeros, Humberto Padgett salpicó con un duro dardo a Ciro Gómez Leyva, a pesar de que en su publicación el reportero no mencionó dicho nombre.

No obstante, el periodista hizo mención del atentado que Ciro Gómez Leyva sufrió en 2022 y reveló que a él se le negó la entrega de un chaleco antibalas de 15 mil pesos para poder realizar su trabajo.

En contraste, Humberto Padgett acusó que mientras a él nunca se le pudo dar el chaleco antibalas, a un ”jefe” pudo salvar su vida porque, al momento del ataque, traía un “camionetón blindado”.

“¿Para rogar por un chaleco antibalas de 15,000 pesos a un jefe cuando antes él salvó su vida porque le dieron un camionetón blindado?” Humberto Padgett

Por otro lado y al continuar con su triste mensaje, Humberto Padgett dijo que ahora hay “mercenarios ocultos que te acusan de chayotero” a pesar de que se haya sido víctima de un acto de amenaza.

Finalmente, Humberto Padgett, citando a Pablo Hiriart, lamentó que la importancia de la información se ha desvanecido al grado de que parece que ahora el periodismo “es escribir sobre el agua”.