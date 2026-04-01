El periodista Humberto Padgett anunció que “tocó la campana” como símbolo del término del tratamiento contra el cáncer de lengua en el Hospital General Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); no obstante, sabrá si este fue exitoso hasta dentro de dos meses.

“Continúa porque es una enfermedad avanzada. En dos meses tendré una imagen de tomógrafo que me haga tener una claridad de si las cosas funcionaron o no” IMSS

El anuncio se dio este 1 de abril tras tratamientos en lo que ha sido pionero, ello luego de que el cáncer siguiera avanzando aunque ya estaba en quimioterapias y cirugías.

🔔 “Hoy toqué la campana”, celebró el periodista Humberto Padgett tras concluir el tratamiento contra la enfermedad que enfrenta.



Con esperanza, señala que la radioterapia al parecer fue exitosa y que en dos meses sabrá si esta dura batalla empieza a quedar atrás. 💪✨… pic.twitter.com/2KeGqO3k72 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 1, 2026

Humberto Padgett se declara con “un chingo de ganas de vivir”

Humberto Padgett dijo que se mantiene con incertidumbre y “con un chingo de ganas de vivir”.

Así lo ha mostrado en este reciente video y en otros más transmitidos en el programa de Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, donde era colaborador en años anteriores.

Estos videos los ha compartido como parte de una documentación de su enfermedad, de la reincidencia del cáncer de la modificación de tratamientos a pesar de haber experimentado una quimioterapia muy agresiva.

Médicos preven tratamiento exitoso pero aún hay incertidumbre

En el caso del cáncer de lengua de Humberto Padgett, aún con la reordenación de los tratamientos y de que deberá esperar dos meses, los médicos le han dicho en esta ocasión que “al parecer esta ha sido exitosa”.

Los médicos le aseguraron que “hay espacio para la pelea”, luego de que también ha pasado por una cirugía en la que le extrajeron una tercera parte de la lengua.