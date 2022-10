Nada de lo que dice el libro El Rey del Cash es cierto y me consta, afirmó categórico el periodista y escritor, Federico Arreola.

El también director de SDPnoticias, Federico Arreola, resaltó que El Rey del Cash (que no lo considera un libro, sino libelo) es con base en el testimonio de Elena Chávez, por lo que él también dará su versión.

De acuerdo con la autora, expareja de César Yáñez, excoordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, dicho escrito revela los presuntos esquemas de financiamiento de AMLO y su círculo más cercano.

Federico Arreola expuso su testimonio sobre lo que vivió con AMLO tras salir a la luz el libro El Rey del Cash, escrito por la expareja de César Yáñez.

“El libelo, que yo no lo considero un libro, este del El Rey del Cash, de la ex esposa de César Yáñez, yo quisiera dar mi testimonio ya que la autora nos da uno”

Federico Arreola afirmó que él estuvo muy cerca del movimiento de AMLO en el periodo del que trata la autora del libro El Rey del Cash, es decir, entre 2006 y 2011.

Federico Arreola subrayó que él estuvo “metido en muchas cosas” del movimiento, luego de que el propio AMLO lo invitó a formar parte de él a finales de 2005, después de que dejara la dirección de Milenio.

El periodista Federico Arreola dijo que él puede dar su testimonio sobre el periodo del que habla Elena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, texto que es falso.

El escritor comentó a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, que en la campaña del 2006 se vivió de recursos de los partidos y de aportaciones voluntarias privadas, y de eso él fue testigo.

Federico Arreola indicó que lo que él vio fue mucha austeridad y dificultades económicas; un movimiento que se sostenía con aportaciones de mucha gente sin excesos en financiamiento.

Recordó que había una cuenta bancaria primero en HSBC, banco que después canceló sin motivo y de inmediato Banorte la abrió para que la gente realizara aportaciones.

Federico Arreola sostuvo que esas aportaciones eran “pequeñitas pero suficientes para cubrir las giras de López Obrador, que eran muy austeras: con una camioneta, con algún ayudante. César Yáñez siempre ahí”, dijo.

En El Rey del Cash nada de lo que se dice es cierto afirmó Federico Arreola, quien sostuvo que a él le consta.

El periodista tiene una teoría sobre por qué Elena Chávez escribió esa obra y de acuerdo con el escritor no fue por despecho, como muchos afirman.

Federico Arreola consideró que a la exesposa de César Yáñez la motivó la caja poderosa de alguien “y no hablo solo de la editorial que debe estar haciendo buen negocio y ella también con tras regalías”.

Federico Arreola además destacó que si ese tipo de escándalos no afectan la popularidad de AMLO es porque son con base en mentiras.

“Es que si lo siguen atacando solo con mentiras no lo van a bajar de los niveles de popularidad en los que está”

Ante ello, Federico Arreola considera que los opositores tendrían que recurrir a algunas verdades que lo afecten, si las encuentran, “porque esto es falso: Ese libro, me consta. Estuve ahí muy muy cerca... Vi las penurias”.

El periodista insistió en que él sí vivió de cerca el periodo del que habla la autora de El Rey del Cash, a quien probablemente, y quizá no tanto, le contaba César Yáñez.

“Entonces, no es justo andar inventando estas cosas. Yo lo viví; no me lo cuentan. Yo vi muchas cosas y nada de lo que dice ahí (en el libro El Rey del Cash) es cierto... Lo relacionado con financiamiento ilegal es absolutamente falso. Nunca hubo abundancia... nada de eso”

Federico Arreola