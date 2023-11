Cristian Alexis Mendoza Guillén, El Plaga, un sicario del Cártel de Sinaloa, dio una entrevista al periodista Luis Chaparro, en donde presume ser libre en México. Esto a pesar de que autoridades del Poder Judicial aseguraron que Mendoza Guillén estaba detenido en un penal de máxima seguridad.

No obstante, el sicario, que en octubre de 2023 fue reportado como “no localizado”, aseguró que se encuentra libre luego de que su jefe “El Ruso”, identificado como Jesús Alejandro Sánchez Félix y a quien llama Jefe R, logró un acuerdo con las autoridades mexicanas para que lo dejarán de salir de la cárcel.

Cabe recordar que su detención se concretó el 19 de noviembre de 2022, en Baja California, cuando fue aprehendido por policías que se negaron a hacer un acuerdo para su liberación.

El Plaga se encuentra en Baja California “haciendo lo mismo”

Según la entrevista del periodista Luis Chaparro, El Plaga lo buscó para ser entrevistado luego de que hizo lo mismo con Dámaso, “El Mini Lic” López, la cual se hizo viral.

En la conversación, El Plaga reveló que el Jefe R negoció su salida y logró su liberación tan solo tres días después de ser detenido el pasado 19 de noviembre de 2022; además, todos los cargos en su contra habrían sido eliminados, según cuenta.

Asimismo, señala que a poco más de un año de su detención y liberación, se encuentra en Mexicali, Baja California, “justo donde he estado, haciendo lo mismo”.

Esto, pese a que en octubre de este 2023, luego de que El Plaga no se presentó a una audiencia, se señaló como desaparecido, y posteriormente, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, aseguró que el sicario fue trasladado a un penal federal.

El periodista que realizó la entrevista señala que antes de publicar llamó a la fiscal para preguntar la localización de El Plaga, y ella aseguró que estaba en un penal de máxima seguridad, el número 13 de Oaxaca.

“Me dejaron salir(...) Aquí estoy, justo donde he estado, haciendo lo mismo” El Plaga

El Plaga relató que durante su detención, tras el asesinato de su compañero ”El Benny” a manos de los policías estatales, intentó llegar a un acuerdo con ellos para que no lo aprehendieran, no obstante, ellos “no se alinean, no llegan a acuerdos contigo. Trabajan sólo para ellos mismos y son muy duros”, apuntó el sicario.

Los sicarios y el mundo de las redes sociales; El Plaga relata su objetivo con una cuenta de Instagram

Conforme a lo señalado por Luis Chaparro, en la videollamada de la entrevista pudo observar al hombre delgado y juvenil, con tan solo 24 años de edad, identificado como Cristian Alexis Mendoza Guillén.

El sujeto le habría dado detalles del Cártel de Sinaloa, luego de que la célula delictiva para la que trabaja fungió como brazo armado del grupo criminal y actualmente se encuentran en batallas constantes que han cobrado las vidas de decenas de personas.

Asimismo, relató el porqué algunos de los narcotraficantes y sicarios han recurrido al uso de las redes sociales, pues El Plaga tiene una cuenta de Instagram en donde lo siguen 60 mil personas.

En ella, señala, publica fotografías de armas y su vida llena de lujos, con relojes caros, autos deportivos y grupos musicales, así como a sus extravagantes mascotas, como en su caso, un mono que le fue regalado por su compadre.

Pese a que en otras épocas los narcotraficantes y sicarios trataban de pasar desapercibidos, en la actualidad usan la plataforma para burlarse de sus rivales.

Además, a través de ellas, loscriminales pueden mostrar su riqueza y construir una base de seguidores; “a su vez animan a los jóvenes a seguir su estilo de vida”.

Así habría ocurrido con El Plaga, quien inició su vida como sicario a los 14 años motivado por formar parte de “Los Ántrax”, grupo delictivo del que realizaban narcocorridos y a quienes él admiraba.

“Me uní por los corridos que hacían para Los Ántrax. Quería ser un Ántrax” El Plaga

A partir de esa edad, y luego de una década, El Plaga logró ascender en su vida como sicario, ahora señalado como uno de los hombres importantes de Los Rusos.