La Secretaría de Marina y la Guardia Nacional desplegaron un fuerte operativo por tierra y por aire en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Esta no es la primera vez que se despliega un operativo en municipios de Sinaloa, como Culiacán, aunque en otras ocasiones no se dieron a conocer las razones debido a que las autoridades implicadas no revelaron la información.

De acuerdo con lo mencionado por la ciudadanía en esas otras ocasiones, estos despliegues de la Marina y Guardia Nacional se dieron solamente en la búsqueda de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El operativo tuvo como resultado la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, “el Nini”, presunto líder de las Fuerzas Especiales de Los Chapitos y jefe de seguridad de estos.

Marina y Guardia Nacional realizan operativo en Culiacán

En el transcurso de este 22 de noviembre, la Marina y Guardia Nacional fueron vistas en fuerte operativo en la zona norte y centro de la ciudad de Culiacán, sin embargo, no han dado la razón de su presencia.

De acuerdo con los vídeos compartidos en redes sociales, en el operativo participan por lo menos dos helicópteros de la Marina , en compañía de un convoy con varios elementos de la Guardia Nacional.

Esto mientras el convoy de patrullas ligeras, camiones del Ejército y por lo menos 12 vehículos artillados recorren el centro y norte de la ciudad de Culiacán.

Hasta el momento, medios de comunicación locales señalan que presuntamente tienen sitiada una casa en la calle Espíritu Santo en Isla Musalá, un fraccionamiento al norte de la ciudad de Culiacán.

El medio de comunicación Infobae señala que el fuerte operativo de la Marina y Guardia Nacional se debe a que en el fraccionamiento tienen sitiado a un alto mando del crimen organizado .

Sin embargo, ninguna de las autoridades involucradas (Marina y Guardia Nacional) se han pronunciado al respecto, como tampoco la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Hay un detenido en el operativo de la Marina y Guardia Nacional en Culiacán

Hasta el momento, se sabe poco del operativo en Culiacán realizado por la Marina y la Guardia Nacional, más allá de lo mencionado por medios locales , quienes señalan desde una balacera hasta un detenido.

De acuerdo con lo mencionado, la detención sería de Néstor Isidro García alias “el Nini” , jefe de seguridad de “Los Chapitos”, a quien intentaron detener el pasado enero, en un operativo fallido.

Igualmente la cuenta de internet Cosas de Culiacán compartió vídeos de elementos de la Marina y Guardia Nacional en medio de una balacera, sin embargo, esto fue señalado en el fraccionamiento Santa Fe .

A su vez, en otro vídeo, los habitantes de Culiacán que grabaron el paso de los vehículos de la Marina y Guardia Nacional destacan que llevaban “a alguien macizo”, es decir, alguien con peso dentro del crimen organizado .

Sin embargo, se resalta, información del operativo así como la persona detenida, no ha sido confirmada por la Marina, la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o el Gobierno de México.