El periodista Iván Carrillo, quien se define a sí mismo como un “coleccionista de historias”, reflexionó sobre el poder transformador de la narrativa y su huella en la humanidad.

En la charla ‘Historias que nos enseñan a creer en el cambio’, parte del foro ‘Aprendemos Juntos’ disponible en YouTube, Ivan Carrillo compartió cómo las historias han sido pilares en la evolución cultural y en la comprensión de lo que nos hace humanos.

Carrillo subrayó que las historias reales tienen la capacidad de despertar empatía, inspirar acciones y movilizar a las personas frente a los grandes retos socioambientales de nuestro tiempo.

El periodista Ivan Carrillo sostiene que coleccionar historias ayuda a conservar la cultura y la memoria

Al subrayar la fuerza y relevancia de las historias, Iván Carrillo reconoce que, aunque el “coleccionismo de historias” no figura en los manuales académicos, es una práctica esencial para preservar la cultura, la memoria y la tradición de la especie humana.

El periodista sostiene que los relatos invitan a los seres humanos a reflexionar “sobre lo que somos, lo que queremos ser y lo que podemos llegar a ser”.

“El coleccionismo de historias es una actividad que si bien no vamos a encontrar en el catálogo de las universidades, sí vamos a decir que contribuye creo yo a esta milenaria tradición del ser humano a conservar lo que llamamos cultura y lo que llamamos memoria y lo que llamamos tradición y, sobre todo, a reflexionar en lo que somos, en lo que queremos ser y en lo que podemos ser” Ivan Carrillo. Periodista

Ivan Carrillo a su vez recalca que las historias son vehículos que transmiten el conocimiento y las experiencias a través de generaciones, a veces durante cientos o miles de años.

Periodista Ivan Carrillo: Las historias de la vida real abren el corazón

Para el periodista Ivan Carrillo, las historias de la vida real —a diferencia de los datos fríos— “abren el corazón” y “despiertan nuestra empatía por otros seres”.

Las historias de la vida real, como la de Elsa ‘La Liebre del Desierto’ organizando a rancheros y población local para proveer agua en el desierto, o la de la comunidad de Cabo Pulmo decidiendo dejar de pescar para restaurar su ecosistema, demuestran cómo las narrativas pueden inspirar la solidaridad, la empatía y la acción colectiva.

Carrillo destaca que las historias permiten comprender a fondo problemáticas complejas, como el impacto del muro fronterizo, que va más allá de la política migratoria y afecta vidas que también importan.

En su visión, las historias son la esencia de lo que nos hace humanos: vehículos de memoria y cultura, y poderosas herramientas para despertar la empatía y motivar la acción.

Son, afirma, imprescindibles para entender y enfrentar los desafíos de nuestro tiempo desde el conocimiento científico, así como para inspirar a las nuevas generaciones a forjar una relación más sostenible y esperanzadora con el planeta.

Si quieres escuchar la charla completa, te compartimos la ponencia de Ivan Carrillo en YouTube: