¿Quién es Paco Cedeño? Periodista de Morelos acusado de violencia política de género por la regidora de Cuautla

Paco Cedeño es el periodista de Morelos que fue acusado de violencia política de género por la regidora de Cuautla, Morelos, Anita Sánchez Guerra; te contamos quién es él.

Hoy jueves 7 de agosto se dio a conocer que Paco Cedeño fue denunciado por la regidora de Cuautla por violencia política de género, luego de que ella lo confrontó durante una cobertura mientras el periodista transmitía en vivo.

Lo anterior ocurrió a finales de marzo de 2025, cuando el periodista Paco Cedeño grabó a Anita Sánchez Guerra llegando con guardaespaldas de la Fiscalía de Morelos; la regidora de Cuautla lo confrontó y lo acusó de “malinformar”.

¿Quién es Paco Cedeño?

Paco Cedeño es un periodista con sede en Cuautla, Morelos. Además de compartir contenido informativo en sus redes sociales, también cuenta con su propio portal de noticias web, pacocedeno.com.

En sus publicaciones se ha manifestado en favor de la Cuarta Transformación y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien comparte una fotografía juntos.

¿Qué edad tiene Paco Cedeño?

No hay información pública sobre la edad del periodista Paco Cedeño.

¿Quién es Paco Cedeño? (Vía Facebook)

¿Cuál es el signo zodiacal de Paco Cedeño?

Por publicaciones en su cuenta de Facebook, se sabe que Paco Cedeño cumple años el 28 de agosto, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

¿Paco Cedeño está casado?

Otro dato que no ha sido compartido públicamente por el periodista Paco Cedeño, es si está casado o cuál es su estado civil.

¿Paco Cedeño tiene hijos?

Si Paco Cedeño tiene hijos o no, es un dato que el periodista ha decidido mantener en la privacidad.

¿Qué estudió Paco Cedeño?

El periodista Paco Cedeño no comparte su información académica, de manera que se desconoce cuáles fueron sus estudios.

¿Cuál es la trayectoria de Paco Cedeño?

De igual forma no hay datos públicos sobre la trayectoria del periodista Paco Cedeño, aunque actualmente se dedica principalmente a compartir su trabajo en sus redes sociales y su página Paco Cedeno Noticias.

Paco Cedeño es acusado de violencia política de género contra la regidora de Cuautla

La regidora de Cuautla, Anita Sánchez Guerra, denunció a Paco Cedeño por violencia política de género

Cabe mencionar que la regidora es la senadora Juanita Guerra, quien también levantó una denuncia contra el periodista por el mismo motivo.

Paco Cedeño contó en entrevista para El Universal que por la queja de la regidora de Cuautla ahora tiene un citatorio para el 8 de agosto, al igual que dos administradores de su página que nada tienen que ver con el tema.

En consecuencia, Anita Sánchez Guerra busca una retribución mensual de hasta 60 mil pesos , además de que exige que el periodista no la vuelva a mencionar ni a cuestionar.

Ante ello, el periodista Paco Cedeño acusa censura e irregularidades en la denuncia en su contra, ya que no fue avisado con anticipación sobre su citatorio.