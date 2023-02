El Partido Acción Nacional (PAN), desesperado, lanzó convocatoria para “Escuela de influencers”, en donde invita a jóvenes de 18 a 29 años a capacitarse en redes sociales.

Fue a través de Twitter que el PAN anunció la convocatoria para dicha escuela, con la que pretenden “ impulsar” a los jóvenes a ser portavoces de lo que sucede en México.

No obstante, su publicación no fue bien recibida, pues los comentarios negativos ante dicha propuesta, así como los memes, no hicieron esperar.

PAN lanza convocatoria para “Escuela de influencers”

El PAN, quien atraviesa un momento de critica y conflicto debido al juicio del exfuncionario Genaro García Luna, afin a políticos panistas, trataría de enmendar su situación lanzando la convocatoria para dicha escuela.

Según refirió en su comunicado, la “Escuela de influencers” tiene como objetivo capacitar a las y los jóvenes del partido en materia de redes sociales, para formar la capacidad de influir de un joven sobre otros en temas políticos y sociales.

En ese sentido, el PAN señaló que como requisitos para ingresar a dicha escuela, las y los aspirantes deberán:

Tener entre 18 y 29 años de edad Ser militante o simpatizante del PAN Tener interés por incidir en la política mexicana

Escuela de influencers PAN (especial)

Asimismo, el partido indicó que para registrarte en dicha convocatoria deberás llenar un formulario que se encuentra en sus redes sociales, y proporcionar:

Currículum vitae.

Carta de exposición de motivos, dirigida a la Secretaria Nacional, Déborah Martínez, donde se exponga la razón para participar y expectativa del evento, con una extensión máxima de una cuartilla, con letra century gothic 12, interlineado 1.5 y texto justificado, firmado a tinta o digital.

Un video publicado en TikTok con la dinámica: si el PAN fuera un producto, ¿cómo lo venderías?

Dichos documentos se podrán enviar hasta las 20:00 horas del 13 de febrero, y será el 15 de este mismo mes que se informe quiénes resultaron seleccionados para participar en la “Escuela de influencers”, a través del Órgano Oficial de Difusión de Acción Juvenil.

Cabe destacar que la formación que impartirá el PAN sólo consta de un día, que será el 25 de febrero, en donde las y los seleccionados tendrán acceso a:

Alimentación para la hora de la comida del 18 de febrero.

Coffee Break durante el evento.

Participación activa en el evento.

Constancia de participación.

Le llueven memes al PAN por su “Escuela de Influencers”

Luego de anunciar la convocatoria para la “Escuela de influencers” del PAN, el partido político recibió burlas y comentarios en donde señalaban su fracaso al intentar dicho programa.

Fue en respuestas a su post que las y los cibernautas dejaron ver que la idea de una “Escuela de influencers” no salvará a su partido, pues aseguraron qu e “con razón pierden las elecciones”.

Además, siguiendo con la polémica que ha generado el juicio de Genaro García Luna, acusado de ser cómplice del Cártel de Sinaloa y ayudarlos a operar, algunos usuarios hasta señalaron que mejor deberían hacer una “Escuela de ratas”.

Mientras que otros aprovecharon para llenar de memes su publicación, todos ellos burlándose de la idea que tuvo el PAN.

Memes por la "Escuela de influencers" del PAN (ESPECIAL)

Memes por la "Escuela de influencers" del PAN (ESPECIAL)

Memes por la "Escuela de influencers" del PAN (ESPECIAL)