El diputado federal Ernesto Ruffo Appel presentó su renuncia con carácter de irrevocable , al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional, debido a que acusa que los grupos al interior del instituto, controlan a los órganos partidistas.

Por medio e una carta dirigida al presidente del CEN blanquiazul, Marcelo Torres Cofiño, Ruffo Appel dijo que no puede ser cómplice de lo que hoy sucede al interior de los órganos directivos, quienes han faltado a los valores que han caracterizado al partido.

Además, lamentó que no se haya utilizado la tecnología para regular el trabajo de la Comisión para la Transparencia y Reingeniería del Partido (la cual presidió), lo que permitiría transparentar y hacer más democráticos los procesos internos.

También manifestó su contrariedad por la falta de respuesta de la dirigencia nacional ante las evidencias documentadas por la Comisión Anticorrupción del CEN, en la cual participó, sobre los manejos irregulares de recursos del Ramo 23 por parte de legisladores panistas.