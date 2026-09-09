Mauricio Kuri compartió los resultados de la prueba de control de confianza a la que se sometió para descartar cualquier nexo con el crimen organizado.

Respondiendo a la petición de la sociedad queretana, este día me sometí al examen de control de confianza realizado por una empresa de prestigio internacional. Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

El gobernador de Querétaro resaltó que este examen de control era un compromiso, prueba a la que somete también a los policías del estado mediante la empresa Sapiens.

Las siete preguntas de la prueba de control de confianza debían de responderse sólo con un Sí o No para el polígrafo.

Mauricio Kuri se somete a prueba de control de confianza y estos son los resultados

Con un video capturado en una sola toma, Mauricio Kuri rechazó pactar con el crimen organizado, recibir dinero ilícito tras convertirse en gobernador de Querétaro.

Mauricio Kuri se somete a prueba de control de confianza y revela el resultado (Captura de pantalla)

Tal como destacó el realizador de la empresa Sapiens, Mauricio Kuri no es sospechoso de recibir dinero ilícito o indebido así como tampoco de ocultar información o beneficios.

Mauricio Kuri compartió los resultados en un video de 16 minutos de duración, que abarcan desde su explicación al examen de confianza como las rondas de preguntas a las que se sometió:

¿Estamos hoy en el año 1999?

¿Cómo gobernador recibiste donaciones o dinero indebido?

¿Cómo gobernador pactaste con el crimen organizado?

En tu carrera política ¿has mentido para ocultar una falta grave?

Antes de tu cargo, ¿ocultaste dinero o beneficios ilegales?

Cómo gobernador ¿has entregado información o recursos del estado a extranjeros?

¿Estamos en el estado de Veracruz?

Para todas estas preguntas, el gobernador de Querétaro respondió con un no fuerte y claro, como se le pidió con motivos de la prueba.

Mauricio Kuri se somete a prueba de control de confianza y revela el resultado (Captura de pantalla)

La prueba de control de confianza estaba programada para repetirse varias veces, como le explicó el realizador de la empresa Sapiens antes de comenzar.

Mauricio Kuri espera que quien busque un cargo popular se someta a prueba de confianza

Tras terminar con la prueba de control de confianza y salir bien como el gobernador destacó, Mauricio Kuri señaló que espera que quien busque una candidatura, repita el examen.

Ya que como destacó en su comunicado, la prueba de control de confianza busca congruencia para quienes pretenden ocupar un cargo de elección popular.

Y así evitar que personas ligadas al crimen organizado puedan convertirse en funcionarios públicos, sin importar el partido al que pertenezcan, como resaltó tras la prueba.