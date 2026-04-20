Héctor Luis Palma Salazar, conocido como el ‘Güero’ Palma, solicitó un amparo para recibir atención médica urgente dentro del penal del Altiplano, en el Estado de México.

La defensa de Palma Salazar argumentó que el interno presenta dolencias severas por ciática, lo que le impide dormir, además de padecimientos dermatológicos no atendidos.

El recurso legal fue presentado ante un juez federal en Toluca, quien ordenó que el exlíder criminal reciba atención médica adecuada conforme a su historial clínico.

Amparo ordena atención médica para ‘El Güero’ Palma en penal del Altiplano

La defensa señaló que Palma no recibió atención médica desde el 13 de abril, lo que calificó como una omisión dolosa por parte de las autoridades penitenciarias.

El juez determinó que debe recibir tratamiento, medicamentos y seguimiento conforme a su estado de salud dentro del área médica del centro penitenciario.

Güero Palma consigue amparo para atención médica; asegura estar grave (Crisanta Espinoza / Crisanta Espinosa Aguilar)

Además, el recurso legal destaca la necesidad de consultas dermatológicas periódicas, debido a un diagnóstico previo de cáncer de piel que no ha sido atendido recientemente.

Palma recibe tratamiento especializado en el Instituto Nacional de Cancerología, aunque su defensa denunció que no ha tenido revisión médica en los últimos dos años.

El exintegrante del Cártel de Sinaloa permanece en prisión por su presunta participación en el homicidio de Pablo de Tavira en el año 2000.

Aunque fue absuelto por delincuencia organizada en 2023, continúa bajo proceso penal, lo que ha impedido su liberación del penal federal.

El caso reabre el debate sobre las condiciones de salud y atención médica de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de México.