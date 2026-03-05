Héctor Palma Salazar, alías “El Güero Palma”, acusó haber sido víctima de tortura e incomunicación al interior del Centro Federal de Reinserción Social 1, conocido como el penal del Altiplano, ubicado en Edomex.

A través de su abogado, El Güero Palma presentó un amparo denunciado tortura, aislamiento y un continuó estado de estrés en el Altiplano, por lo que un juez intervino en el caso.

Cabe recordar que El Güero Palma fue el socio más cercano de Joaquín “El Chapo” Guzmán y una pieza fundamental en la creación del Cártel de Sinaloa.

El Güero Palma pide amparo por tortura y aislamiento en penal del Altiplano

El Güero Palma denunció actos de torturas y aislamiento al interior del Altiplano e interpuso un amparo, recurso que fue admitido por el juez primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México.

El Güero Palma acusa tortura y busca amparo desde el Altiplano (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Tras analizar el caso, el juez ordenó al director del penal de Altiplano que cese la incomunicación y la tortura contra El Güero Palma, así como de cualquier acto relacionado.

“Concesión de la suspensión de plano respecto de la incomunicación -así como la tortura ocasionada- y a cualquier acto tendiente a que se continúe con ella. Notifíquese personalmente y cúmplase” Resolución del juez

El Güero Palma estuvo a punto de salir libre en 2023, cuando un juez lo absolvió del delito de delincuencia organizada, pero fue arrestado de nuevo por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la información, El Güero Palma fue el responsable del asesinato de nueve personas en Guerrero, hecho ocurrido en 1992 y por el que continúa recluido en el penal del Altiplano.