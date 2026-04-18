Un juez federal concedió un amparo a Jesús Héctor Palma Salazar, mejor conocido como Güero Palma, para que reciba atención médica inmediata por los padecimientos de hernias discales y cáncer de piel.

La medida legal fue concedida luego de que Güero Palma informara sobre su deteriorado estado de salud mientras permanecía recluso en el penal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.

El narcotraficante Héctor Palma, alias "El Güero"

Habrá sanciones si no se brinda atención médica a Güero Palma

El juez del caso concluyó que la falta de atención médica afecta seriamente la dignidad e integridad personal de Güero Palma, lo que podría considerarse un acto de tortura o malos tratos.

Por ello, ordenó que de manera inmediata se le brinden los servicios médicos y tratamientos, obligando a las autoridades responsables a informar en un plazo de 24 horas sobre el cumplimiento de la medida cautelar.

En caso de no hacerlo, se impondrán sanciones de acuerdo con la Ley de Amparo por desacato.

¿De qué está enfermo Güero Palma?

De acuerdo con la demanda de amparo interpuesta por la defensa de Güero Palma, el exlíder del Cártel de Sinaloa padece tres hernias discales en la columna que afectan el nervio ciático.

Esta situación le ha provocado varios padecimientos, entre ellos:

Dolores intensos constantes

Dificultad para respirar

Insomnio y molestias desde el glúteo hasta la pierna

Además, Güero Palma fue diagnosticado con cáncer de piel, una enfermedad que requiere ser monitoreada constantemente en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de México (CDMX).

A pesar de su enfermedad, el detenido no ha sido llevado a recibir atención médica de seguimiento desde hace unos dos años, lo que compromete su estado de salud.