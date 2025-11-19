Ryan Wedding, exdeportista olímpico de 44 años de edad, es buscado por Estados Unidos al ser vinculado al narcotráfico; apuntan se ocultaría en México.

Ryan Wedding es buscado por Estados Unidos y ofrecen recompensa por la captura del exdeportista

Ryan Wedding es un exdeportista olímpico originario de Canadá que ha dado de qué hablar tras emitirse una búsqueda por parte de Estados Unidos al ser vinculado al narcotráfico; además suma cargos por asesinato.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ofreció una conferencia de prensa este miércoles 19 de noviembre en donde reveló que están en búsqueda de Ryan Wedding, exdeportista olímpico de snowboard de Canadá quien es acusado de encabezar una red transnacional de narcotráfico.

Attorney General Pam Bondi (@AGPamBondi) on Ryan James Wedding: "Today we're unsealing a new indictment charging Wedding with two additional counts of witness tampering and intimidation, murder, money laundering and drug trafficking." pic.twitter.com/GDNrdZWYI5 — CSPAN (@cspan) November 19, 2025

Además el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI aumentaron la recompensa por el paradero de Ryan Wedding por 15 millones de dólares, es decir 275 millones 439 mil pesos; pues también suma un cargos federales en Estados Unidos por asesinato de un testigo.

“Se acusa a Ryan James Wedding de rastrear y publicar fotos del testigo en línea para facilitar su asesinato en Colombia en enero de este año, antes de que el hombre pudiera testificar contra Wedding” Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos

También se dio a conocer que las autoridades canadienses lograron capturar a 7 personas vinculadas al grupo de narcotráfico de Ryan Wedding, acusados por asesinato, narcotráfico y otros delitos; serán extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos mientras que un octavo canadiénse continúa prófugo.

Ryan Wedding, fue comparado por Kash Patel, director del FBI con capos como Pablo Escobar o El Chapo Guzmán por el director del FBI durante la conferencia de prensa:

“No puedes ser un capo de la droga y evadir la ley. Que no quepa duda: Ryan Wedding es una versión moderna de Pablo Escobar, es una versión moderna de ‘El Chapo’ Guzmán” Kash Patel, director del FBI

Además fue añadido a la lista de los 10 más buscados por el FBI por “dirigir una empresa criminal continua, conspiración, exportar cocaína y asesinatos relacionados con drogas”, y de trabajar con el Cártel de Sinaloa.

“Wedding colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera, para inundar no solo las comunidades estadounidenses, sino también las canadienses, con cocaína procedente de Colombia” Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos

Bondi también reveló que Ryan Wedding es actualmente el mayor distribuidor de cocaína de Canadá, mientras que Patel aseguró que el exdeportista olímpico se esconde en México y está protegido por el Cártel de Sinaloa.